恐怖老公抱瓦斯桶打開追妻跑　辯「沒打算點火」仍遭訴

▲李男因與妻長期溝通不良竟搬來瓦斯桶，將妻一同關入房內。（示意圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市66歲李姓男子因與妻溝通不良，在今年3月17日清晨，竟趁妻子熟睡之際關在房內，並搬來瓦斯桶旋開洩露瓦斯氣體，被嚇醒的李妻高喊求救，並趁隙逃出房間，但李男不死心再度搬著瓦斯桶追至客廳，妻子與其他家人在拉扯間趁亂逃出屋外並報警求援，李男這才將瓦斯桶旋緊；桃園地檢署25日偵結，將李男涉嫌家庭暴力之公共危險案件提起公訴。

▲桃園檢方將李男依涉嫌家庭暴力之公共危險案件提起公訴。（圖／資料照片）

檢警調查，李姓男子因為與妻子長期溝通不良，今年3月17日清晨4時許，趁著妻子在房間內睡覺時，從陽台搬來1桶瓦斯桶，並旋開開關洩漏瓦斯氣體。

李妻被驚醒後要奪門而出，卻被李男關住房門，讓她嚇得高聲求救，驚動其他家人前來協助，才得以讓李妻逃出。豈料李妻等人還在客廳驚慌不已之際，李男又將瓦斯桶搬到客廳，持續讓瓦斯氣體洩漏，李妻與其他家人只得與李男拉拉扯扯中，趁隙逃出屋外報警。

警方趕來時，李姓老翁已將瓦斯桶的開關旋緊關閉，並搬回陽台，才沒釀嚴重意外，檢方說，李姓老翁坦承逸漏瓦斯氣體，雖他沒打算用身上的打火機點火，但涉嫌家庭暴力罪之公共危險案件罪證明確，已將他提起公訴。



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