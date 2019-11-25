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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

和緩勞資諜對諜、降低訴訟成本！「勞動事件法」明定法官加入調解委員會

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▲▼會議。（圖／lifeofpix）

▲勞動事件法即將於2020年起上路，希望強化勞資雙方的訴訟地位平等，改善雙方諜對諜的不確定性，維持和諧關係。（圖／取自lifeofpix）

【企劃特輯】

「勞動事件法」即將於2020年起正式實施，由於新法對於勞資紛爭發生時的調解及訴訟流程更為完善，像是勞動調解委員會結構含法官及勞動調解委員共3人、擴大勞動事件範圍、可透過工會代為訴訟…等，因此備受各界期待，例如前陣子沸沸揚揚的長榮空姐罷工案，也正在等待勞動事件法上路後，再進行下一步。但是，司法院民事廳廳長李國增強調，勞動事件法的設立，主要是希望強化勞資雙方的訴訟地位平等，達到實質的公平，並非為了袒護勞工而設立，勞工實際上仍須有權利才能告贏。

▲▼ 司法院廳長李國增。（圖／記者李毓康攝）

▲司法院民事廳廳長李國增。

強化調解程序　有利勞資縮短訴訟時程

李國增指出，近年來民眾對民事法庭觀念已有改變，法院逐漸打破「衙門」威嚴形象，成為具公信力的紛爭解決場所。因此透過法官加入、再加上2位勞資專家所組成的調解委員會，相信能在訴訟前協助當事人解決紛爭，迅速取得兩造同意，自主決定結局。畢竟訴訟程序不僅耗費人力、時間、金錢等各項成本，也容易傷感情，何況台灣人只要打完官司，雙方的關係往往就回不去了！因此司法原則上仍以和為貴，希望讓紛爭和平解決，維持勞資關係的和諧。

▲▼ 和緩勞資諜對諜、降低訴訟成本！勞動事件法明定法官加入調解委員會。（圖／pixabay）

▲透過法官及勞資專家共3人組成的調解委員會，有助訴訟預知，提前達成和解。（圖／pixabay）

法官加入調解委員會　有助訴訟預知

透過讓法官加入調解委員會的方式，事先進行必要的調查，有助於後續訴訟可能結果的預知。李國增指出，過去訴訟前的調解往往花了很多時間只依賴一位調解委員的促談，導致勞資雙方的不信任度較高，且若調解不成立而轉換到訴訟程序，整個案件輾轉由未參與調解的審判法官手上，要重新再檢視相關訴訟資料，使整個訴訟期變得相當冗長。

如今讓法官加入調解委員會，直接在調解庭期間取得資訊，不僅有助於法官釐清案情，也有助於勞資雙方提前了解進入訴訟程序的可能結果，不必再用諜對諜的心態，臆測調解不成到法庭仍可賭一把。且雖然法官提前介入讓勞資爭議在調解過程即有可預知性，但勞動事件法也明確規範了法官在職權上，調解過程的意見陳述不可做為日後訴訟的論點，保障兩造的訴訟權益。

若勞資雙方在調解過程面臨僵局、又不願輕易進入訴訟程序時，也可選擇採用酌定調解條款，讓調解委員會以投票認定的方式，酌量合適的紛爭解決結果，或由調解委員會依職權提出適當方案，只要兩造沒異議也可成立調解。最重要的是，由調解委員會所成立的調解，具有與確定判決相同的效力，給付部分日後如果有一造不履行就可聲請法院強制執行。

▲勞動事件法調解程序流程。

勞動事件法重視勞資雙方的實質平等

當然，推行勞動事件法最根本的原因是希望提升勞資雙方的實質平等，相較於大企業可花錢請律師、專人代勞，但勞工多處於經濟弱勢，不僅難以負擔高額的訴訟費用，打官司期間可能影響工作及家計，導致過去許多勞工不得不直接放棄權益。李國增指出，考量勞工在訴訟期耐受度較差，所以勞動事件處理法也特別針對訴訟管轄法院、裁判費徵收、訴訟救助、審理期間、雇主文書提出義務、舉證及保全程序等7大重點進行調整。

原則上大多數的勞資爭議，都可以適用勞動事件法的勞動調解程序進行調解，惟涉及性別工作平等法第12條規定性騷擾之勞動事件不適用。另外，對比訴訟庭的公開化，調解程序進行不公開，將有助於保護勞資雙方在調解期間降低受媒體、網路等外界輿論影響而反反覆覆，降低案情複雜化的風險。

（司法院廣告）

▲▼司法院勞動事件法,司法大廈,行政訴訟審判,公務員懲戒,司法行政機關,井手熏。（圖／記者李毓康攝）

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