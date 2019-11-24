　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

問完商品價格...她「有禮貌道謝」：我考慮一下　遭賣家怒嗆：滾吧問個屁！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 賣家回應讓原PO傻眼 。（圖／組合圖／翻攝pakutaso、翻攝爆料公社公開版）

▲賣家回應讓原PO傻眼。（圖／組合圖／翻攝pakutaso、翻攝爆料公社公開版）

記者林昱萱／綜合報導

這樣的回應是真的有點太誇張啦！一名女網友在臉書社團「爆料公社公開版」分享一段經歷，原來她在網路上看到一件商品，在詢問賣家價錢之後，回應說要考慮一下下，沒想到卻遭到對方怒嗆：「滾吧！」，讓原PO感到相當傻眼。

原PO表示，「是我玻璃心嗎？我還在考慮而已...沒說不買啊！我還真不曉得原來這不能問...」從原PO貼出的對話可見，當時她似乎是去詢問網路賣家商品價錢，而得到價格回應後，原PO則非常有禮貌的回應，「好喔！我考慮一下...謝謝您（雙11買太多東西了）哈哈哈哈哈」沒想到原PO的禮貌回應，卻得到對方的怒斥，該名賣家直接怒嗆，「滾吧」、「沒錢你問個屁呀」。

請繼續往下閱讀...

賣家超嗆回應，讓原PO感到相當傻眼，忍不住上網問問大家意見。對此，網友們看後紛紛留言表示，「很兇耶！感覺不大會做生意。」、「好跩，問一下都不行喔！」、「怕人家問價格不會直接把價格打出來嗎？ 」另外，也有網友認為， 「我覺得不想給客人問，可以婉轉的告訴他們，而不是他們問了一堆事情之後，對客人生氣說不能問」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

汐止機車碰撞左轉貨櫃車！車頭撞爛全毀+藍白拖斷一半　20歲騎士送醫不治

追撞車禍慘淪夾心！淡定姊「現場大嗑剉冰」壓驚　還佛心問2車主：要吃嗎？

SPA館藏特殊按摩...她用手「1小時1900元」跪地套摸！　壞壞到一半遭警破門
 

ET快訊
LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度摩擦影片」曝光網罵翻
人妻胸前長痘！勾小王上車檢查嗲「塞奶」：幫我擦..夫聽音檔臉
「停車請留電話！」老實車主100％完美配合　屋主傻眼：瞎爆了
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

阿嬤愛心滷肉！她專挑豆輪吃　隔天滿滿一鍋上桌...全網幫QQ：開啟無限輪迴了

問完商品價格...她「有禮貌道謝」：我考慮一下　遭賣家怒嗆：滾吧問個屁！

野餐道具、食物都幫準備好了！　高鐵限定懶人行程「2天1夜夢幻野餐」

女闖平交道被撞「案情逆轉」⋯台鐵致歉認號誌故障：全線電纜2月內檢查完畢

潘文忠專訪／供弱勢生、技職生最佳路徑！教長揭成長之路…成就更多孩子

批蔡英文「0至6歲國家養」是搶短線　教團憂：是選前空頭支票

正妹主播朝聖女僕店酸「沒有我正啊」：害我只有前面爽一下　網瘋狂砲轟

25萬捐款證明曝光！　石虎事件3個月…江孟芝「271字道歉」：萬分內疚與自責

潘文忠專訪／招架不住鍾明軒、黃大謙！自揭無法當網紅：敬佩他們「簡潔」

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

阿嬤愛心滷肉！她專挑豆輪吃　隔天滿滿一鍋上桌...全網幫QQ：開啟無限輪迴了

問完商品價格...她「有禮貌道謝」：我考慮一下　遭賣家怒嗆：滾吧問個屁！

野餐道具、食物都幫準備好了！　高鐵限定懶人行程「2天1夜夢幻野餐」

女闖平交道被撞「案情逆轉」⋯台鐵致歉認號誌故障：全線電纜2月內檢查完畢

潘文忠專訪／供弱勢生、技職生最佳路徑！教長揭成長之路…成就更多孩子

批蔡英文「0至6歲國家養」是搶短線　教團憂：是選前空頭支票

正妹主播朝聖女僕店酸「沒有我正啊」：害我只有前面爽一下　網瘋狂砲轟

25萬捐款證明曝光！　石虎事件3個月…江孟芝「271字道歉」：萬分內疚與自責

潘文忠專訪／招架不住鍾明軒、黃大謙！自揭無法當網紅：敬佩他們「簡潔」

LOL世界冠軍約妹泡湯！　「11分鐘大尺度摩擦影片」曝…網罵翻：內容太噁心

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

敘北貨車炸彈攻擊「斷肢噴飛血流滿地」　釀9死22傷…土國怒批庫德族

想加油快衝！中油明起調漲汽柴油價0.1元　95無鉛汽油每公升28.4元

黑色購物節最該搶！網友激推好市多「爆紅品TOP7」先筆記

租屋禁櫃姐禁10點後下班！　台中哥看傻「學生宿舍嗎？」　網笑：房東被傷過

BBC：香港區選檢驗林鄭支持度　影響2022特首選舉

想靠一把油壓剪發大財！2賊夜闖工地　狂剪70米高價電纜遭上銬

痛斥假共諜擾民心！　吳敦義：國民黨提名人都「愛國」、民進黨要查到底

YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

生活熱門新聞

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

人夫出國沒得跟！委屈閃一念頭8千人驚呆

陳三鼎撞奶15年歇業　他揭背後原因

她外帶小火鍋「連踩4地雷」怒炸！

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

明起北台灣降溫連6天濕涼　首波「大陸冷氣團」報到時間曝

啥是「阿樂仔」？嘉義哥：會被笑死

女主播朝聖女僕店　狂酸「沒我正」

搭火車座位重疊！她衝下車確認　悲劇秒發生

歐美「JETS嘉年華」12月高雄登場

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面