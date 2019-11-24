問完商品價格...她「有禮貌道謝」：我考慮一下　遭賣家怒嗆：滾吧問個屁！

▲賣家回應讓原PO傻眼。（圖／組合圖／翻攝pakutaso、翻攝爆料公社公開版）

記者林昱萱／綜合報導

這樣的回應是真的有點太誇張啦！一名女網友在臉書社團「爆料公社公開版」分享一段經歷，原來她在網路上看到一件商品，在詢問賣家價錢之後，回應說要考慮一下下，沒想到卻遭到對方怒嗆：「滾吧！」，讓原PO感到相當傻眼。

原PO表示，「是我玻璃心嗎？我還在考慮而已...沒說不買啊！我還真不曉得原來這不能問...」從原PO貼出的對話可見，當時她似乎是去詢問網路賣家商品價錢，而得到價格回應後，原PO則非常有禮貌的回應，「好喔！我考慮一下...謝謝您（雙11買太多東西了）哈哈哈哈哈」沒想到原PO的禮貌回應，卻得到對方的怒斥，該名賣家直接怒嗆，「滾吧」、「沒錢你問個屁呀」。

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賣家超嗆回應，讓原PO感到相當傻眼，忍不住上網問問大家意見。對此，網友們看後紛紛留言表示，「很兇耶！感覺不大會做生意。」、「好跩，問一下都不行喔！」、「怕人家問價格不會直接把價格打出來嗎？ 」另外，也有網友認為， 「我覺得不想給客人問，可以婉轉的告訴他們，而不是他們問了一堆事情之後，對客人生氣說不能問」。

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