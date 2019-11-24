外交困境中逆勢翻轉　花蓮市與日本盛岡市締盟友好城市

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▲▼花蓮市長魏嘉賢及盛岡市長谷藤裕明在24日花蓮縣長徐榛蔚等人見證下，共同簽定友好城市盟約。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉賢及盛岡市長谷藤裕明在24日花蓮縣長徐榛蔚等人見證下，共同簽定友好城市盟約，這是花蓮市在國際上第三個友好城市。魏嘉賢市長表示，這是花蓮市繼今年十月與日本高千穗町締盟姊妹市之後，再度拓展城市外交的領域。

魏嘉賢強調，花蓮市與盛岡市的情誼早就在2000年藉由美侖飯店前董事長王振銘先生搭起兩地友誼的橋樑至今將近二十年，透過今天的友好城市簽署儀式，雙方宣示兩地將透過觀光、產業及文化等領域的廣泛交流，進而加深兩地人民的友情，從而建立永久的友好關係。





花蓮市公所在城市外交的政策寫下非常漂亮的成績單，繼今年十月與日本高千穗町締結姊妹市，開啟外交新扉頁之後，今天起與日本盛岡市也將從十多年來兩市之間密切的文化交流，進而提升為友好城市的層面。



谷藤裕明市長致詞表示，將近二十年前，盛岡市在台灣的國際旅展裡展示盛岡山車，當時美侖大飯店董事長王振銘將具有三百多年歷史傳統的盛岡山車引進花蓮，因此從2002年至今，已經四度來到花蓮的盛岡山車，透過山車踩街遊行以及三颯舞的演出，讓盛岡和花蓮市彼此加深信任和友誼。

▲魏嘉賢送給盛岡市長谷藤裕明的紀念品，包括水墨石畫、檜木手工紀念筆及貓眼玉蟾蜍。



谷藤裕明也感謝台灣在2011年311大地震時對日本伸出援手，其中不少來自花蓮。他又說，被尊為「台灣糖業之父」的新渡戶稻造也是岩手縣盛岡市人，對於他為台灣製糖業發展奠定基礎，讓身為盛岡市每一個人都覺得非常榮耀。谷藤裕明希望透過與花蓮市的友好城市締盟讓彼此間的友誼更能源遠流長。



徐榛蔚縣長表示，臺灣與日本文化、習俗相似、地理位置接近，昔日兩巿尚未簽署友好城市盟約時，就互有交流，今年特地擴大踩街規模，舉辦臺灣最大且第一個結合溫泉和花車遊行的嘉年華盛宴，廣邀44組全臺及在地企業團體共襄盛舉，在與日本盛岡山車結合下，更成為城市交流的典範。花蓮縣原住民各部落祭典也是花蓮縣重要的文化資產之一，希望以後也有機會向盛岡巿的巿民展現。

▲▼盛岡市以岩手縣傳統工藝品南部鐵器鐵壺以及紫根染布和盛岡山車的半纏和服做為紀念。



為展現對花蓮市與日本盛岡市締盟友好城市的重視，魏嘉賢在締盟儀式活動裡送給盛岡市長谷藤裕明的紀念品，特地挑選包括水墨石畫、檜木手工紀念筆及貓眼玉蟾蜍，而盛岡市則以岩手縣傳統工藝品南部鐵器鐵壺以及紫根染布和盛岡山車的半纏和服做為紀念，希望能深切表達兩市盟誼永固的深意。





花蓮市於1981年起至1985年止，與韓國蔚山市、日本與那國町、美國新墨西哥州亞伯古基市、美國華盛頓州貝勒夫優市、南非開普敦省奧松鎮締盟姊妹市，2005年至2007年則分別與日本高千穗町、菲律賓拉古拉省史瑪莉雅市、美國北馬利安納群島塞班島市等三個國家的城市締盟友好城市。而在今年十月，花蓮市與高千穗町由友好城市升格為姊妹市，讓花蓮市在國外的姊妹市從原有的五個增加為六個，這次與日本盛岡市簽約締盟友好城市，魏嘉賢在台灣面臨外交困境之下，仍能逆勢翻轉，其積極拓展國際城市外交的用心獲致肯定。