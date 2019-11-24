潛入富山保育區撈捕漁貨　水桶滿是海鮮...他被逮：我是外來客

▲▼黃姓民眾持有撈網一付及水桶內有死、活體的漁獲。（圖／第一三海巡提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

一位自稱是外來客黃姓男子23日晚間在富山漁業資源保育區內以撈網捕捉水産，海巡單位接獲報案後派員前往了解，當場發現黃姓男子手持撈網，身旁水桶內有捕獲的死、活體漁獲，經海巡人員禁止再行撈捕，並將黃姓男子依違反漁業法函送裁處。

第一三岸巡隊表示，23日晚間約11時左右接獲保育區管理員通報，於富山漁業資源保育區安天宮前方海域疑似有民眾違規撈網採捕，請求立即前往該地查處。

海巡人員抵達現場發現黃姓民眾持有撈網一付及水桶內有死、活體參雜之漁獲，並坦承桶內漁獲計烏魚12尾、鯛魚8尾、蠑螺10顆、螃蟹6隻、硨磲貝1顆及海膽石鱉12顆等確於保育區內捕獲，另表示自己為外來客不清楚此地為保育區才會在這邊放網捕魚。在查獲現場已要求黃姓男子將捕撈漁獲全數放回富山保育區內海域，並依違反漁業法等相關規範將黃男函送台東縣政府裁處。

▲黃姓男子被查獲後表示自己是外來客，不知道是保育區。

海巡署第一三岸巡隊表示，富山漁業資源保育區為台東縣政府公告之保育禁漁區，以任何方式採補水產動植物，將依漁業法相關規定裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，民眾切勿於此處違規採捕水產動植物以避免觸法。民眾若於海上或港區、岸際有發現不法情事，請隨時撥打118免費服務專線，海巡署將竭誠提供服務。