韓粉又盜圖！漫畫家連5驚「我根本沒說要挺韓」　網喊吉：我看見年終的曙光

▲韓粉盜用「百鬼夜行誌」作品，並擅自上字。（圖／翻攝自Facebook／百鬼夜行誌Black Comedy）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜，一早針對「收中國錢」一事發文：如果我有拿中共一塊錢，立刻退出總統大選。立即引起眾多韓粉留言力挺，不過其中一位韓粉貼出一張漫畫家的圖片，被作者抓包要求刪除。作者也在臉書專頁發文談論此事，粉絲則笑著留言「我看見年終的曙光了！」

韓國瑜一早在臉書粉絲專頁發文指出「我住過哪裡的調查告一段落了嗎？抹黑之後接著抹紅了。」，重申「如果我有拿中共一塊錢，立刻退出總統大選。」其中一位陳姓韓粉貼出一張漫畫家「百鬼夜行誌」作品圖片，但圖片上卻自行上字「挺韓到底，下架冥進黨」9個字。

▲韓粉盜用「百鬼夜行誌」作品，並擅自上字。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

這張照片被「百鬼夜行誌粉絲」看到，趕緊在底下標註提醒，而「百鬼夜行誌粉絲」作者也來留言：「你在未經過同意的情況下，擅自使用本人創作的漫畫並進行後製修改，已造成著作權侵害，麻煩請刪除圖片，謝謝！！！」但截至目前為止，陳姓韓粉仍未刪除。

「百鬼夜行誌」作者也在臉書發文談論此事，表示「我在2015年創作的漫畫圖片，在未經同意的情況下，被人擅自拿去修改後製，在這裡重申一次，不要隨便拿我的作品更改，我根本就從來沒說要挺韓！！！！！」許多粉絲也在底下留言說「吉吉吉吉吉吉，快貝吉塔他」、「是年終 我看見年終的曙光了！！」、「這次真的發大財了」。

其實韓粉盜圖不是第一次發生，全國公務人員協會榮譽理事長李來希18日透過臉書發文，文中附上幾位穿著國旗裝的正妹照，稱「支持韓國瑜無分年齡大小，就是支持！」不過，卻被眼尖網友發現其盜圖，其實所謂的「年輕韓粉」是支持中華隊不是韓國瑜。20日深夜照片中的女主角鍾詩敏在臉書怒分文，強調要譴責散播假消息，「鄭重聲明：我不是韓粉。」