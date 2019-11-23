社區營養推廣中心結合長照據點　力推六大營養均衡

▲▼ 嘉義縣「社區營養推廣中心」未來將結合長照據點提供均衡營養餐食。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化長輩安心吃健康動的觀念，嘉義縣衛生局結合長照C據點提供共餐服務，由營養師邀請縣長翁章梁在東石鄉衛生所，並且同步連線梅山鄉衛生所，如何運用當地的食材「鮮蚵」及「茶葉、紫蘇梅」，現場烹煮教導民眾吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧。

翁章梁來到東石鄉衛生所，向老勢大提倡要如何均衡飲食，並且要更重視自身的健康，同時現場烹煮鮮蚵炒絲瓜；另一頭在梅山鄉衛生所，同步有營養師教導民眾烹煮茶葉蛋及紫蘇梅彩椒。透過山海區雙向直播視訊，教導鄉親「呷健康巧高尚、營養要6種」，也達到「我的餐盤」營養6大類均衡飲食攝取原則。

嘉義縣「社區營養推廣中心」在107年8月成立，108年在新港鄉衛生所設置示範廚房，年底將在番路鄉衛生所成立「社區營養推廣分中心」，由營養師分別定期駐點山海屯區衛生所，實際走入社區現場示範教學，普及更多偏鄉長者正確認知。此外，也教導老勢大飲食也要搭配運動、多喝水，才能預防老年衰弱和增進老年生活機能。

▲▼ 嘉義縣「社區營養推廣中心」設計營養餐食搭配。（圖／嘉義縣政府提供）

108年積極推動長照2.0社區整體照顧服務體系，至今已設置157個巷弄長照站，包含社照C、醫事C及文健站，涵蓋率達38%。18鄉鎮市衛生所也為醫事巷弄長照站修繕設置營養廚房，更將社區營養示範廚房概念導入，彰顯18鄉鎮衛生所轉型為醫事弄長照站，顛覆傳統看病、打針的觀念，提供轄區更多長者社會參與、健康促進、共餐服務及延緩失能等多元服務。

▲▼ 縣長翁章梁親自示範。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，嘉義縣大多數的家庭只剩夫妻倆相互陪伴，子女都外出工作；若又成了獨居老人，又或者要照顧生病的老伴，那在生活上可說是非常不便。現今政府在老人服務上已經多元化，希望未來的長照據點覆蓋率也能達到50%以上。

翁張梁緊強調，若能將關懷據點、長照C點設置好，老勢大能夠自行走出來，彼此陪伴、共食，那是最好不過的；但是如今身體不便行走的長者也是不少，如何讓他們在家也能受到妥善照顧，那才是往後重要的課題之一。

營養師說，穀類富含維生素B，所以不要只吃白米飯，大多數也可選擇五穀飯來補充營養；此外，我們也提倡菜要比水果、飯都多，對身體比較不會有負擔，也會減少便秘問題。另外，平常也能多補充鈣質，以防骨質疏鬆。

