失智老翁精神恍惚走上汽車道　暖警助安置

▲▼ 老翁隻身行走在嘉義縣民雄鄉文化路汽車道上與車輛擦身而過，險象環生。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局民興派出所警員何宗儒、蔡芳昇日前執行巡邏勤務，在嘉義縣民雄鄉文化路汽車道上發現一名老翁欲橫跨車道走往對向，行進間搖搖晃晃神情恍惚亦未注意周遭車況，立即以車護人引導老翁至安全位置，經與老翁溝通發現其疑似患有失智症。老翁自稱從竹崎鄉頂埔徒步行走至此，警方見其渾身發抖僅著單薄襯衫，隨即將老翁帶返派出所照護並安撫其情緒。

▲▼ 老翁被帶回派出所。（圖／讀者提供）

因老翁無法完整表達個人資料，警方便使用警用行動電腦M-Police即時相片系統，詳細比對多筆資料後，終於確認老翁身分，並透過警政系統取得其家屬之聯繫方式，通知家屬帶回。家屬表示老翁患有重度失智症，於20日上午未告知家人便自行徒步出門，家屬心急如焚四處尋找，好險被警方主動發現帶回照護，家屬非常感謝警方協助與關懷。

▲▼ 家人至派出所將老翁接回。（圖／讀者提供）

民雄分局民興所所長徐孟輝表示，關懷迷失老人為警察為民服務工作之一，員警熱心真誠的舉動，不僅展現了警察親民、愛民的一面，更能建立良好的警民關係，為民服務的精神，足為同仁楷模。