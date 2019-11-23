歡樂無法黨黨歌超洗腦！MV各種香菜、迷因　網笑翻：有夠ㄎㄧㄤ

政治中心／綜合報導

台北市議員「呱吉」邱威傑與網紅志祺七七、視網膜日前籌組歡樂無法黨，不僅舉辦創黨大會選出黨主席「柚子」，還推出不分區名單，結果卻因為未正式通過成政黨法人，無緣參與2020大選，所以暫時不會再有活動。然而歡樂無法黨仍舊推出黨歌MV，內容充斥香菜畫面，引起網友熱議。

歡樂無法黨22日晚間11時在Youtube上傳黨歌MV，總長2分07秒，內容充斥「迷因」（Meme）和滿滿的香菜，以及外國人素材、0：50處強制餵視網膜吃香菜，加上歌詞簡單好記，且畫面幾乎和21日晚間「呱吉」直播時先播出的10秒搶先看沒差多少，引起網友熱烈討論。

網友們在Youtube影片下方表示，「這什麼另類毒品？真D很純」、「這些外國人素材到底是三小啦哈哈哈哈哈」、「聽過一次就會開始被洗腦，香菜不挑你的票我不要，太純了吧！」、「為什麼那位央視的當家主播一直在偷笑？」、「2:00又烙賽 硬要穿綠色的」、「這黨的人都在吸毒」、「背景那些不是香菜是大麻吧 ㄎ一ㄤ成這樣」。不過也有人抗議，畫面中居然沒有「榮譽黨主席」柚子。

【歡樂無法黨 黨歌官方MV】

詞／劉細菌

曲／劉細菌

讓小小的島 有著大大的歡笑

擋不住的歡樂 爽到起笑

看小小的粉 正在大大的胡鬧

團結一心出征 等著被告

香菜不挑 你的票 我不要

歪風導正 社會不再會生不會教

調整步調 你的笑 我來罩

歡樂意志 一定成為 台灣的驕傲

香菜不挑 你的票 我不要

歪風導正 社會不再 會生不會教

調整步調 你的笑 我來罩

歡樂意志 已經成為 台灣的驕傲

►超越藍綠，就靠她了