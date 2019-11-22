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許可證到手！微軟證實獲美商務部批准　可銷售大眾軟體給華為

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▲微軟。（圖／路透）

▲微軟宣布已獲得商務部許可，可向華為出口大眾市場軟體。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

微軟最新消息傳出，已獲得美國商務部所核發許可批准，可以向華為出口大眾市場軟體，並感謝美國商務部對他們申請的正面回應。

美國商務部本周開始對華為一些在美供應商的供貨申請發出許可。華為是全球最大的智慧手機與電腦網路設備製造商之一。美國政府在今年5月以國安為由，將華為列入出口管制的黑名單之中，禁止美國企業在得到許可前，出口產品給華為。

美國商務部週一表示，華為的臨時通用許可證（TGL） 延長 90 天，這是華為第三度獲得喘息的機會。

商務部長羅斯本周二（19日）接受福斯商業網訪談時說：「我們大約收到290幾件申請特別許可的案件。現在開始寄出申請將被拒絕或是被核可的通知函」。

彭博資訊指出，與華為有生意往來的美國企業在禁令發布後感到困惑，一直等著政府釐清，當他們與華為業務往來時，究竟哪些生意能做哪些不能做。

華為目前正在等待 Alphabet 旗下最大子公司 Google 向其新旗艦手機提供行動服務的許可。如果不能使用 Play 商店的 Google 服務，華為手機將難以受到中國大陸境外消費者的青睞。

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