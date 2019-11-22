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孕婦到森林散步遭狗群瘋狂咬死　67隻嫌疑狗接受DNA檢驗

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實習記者陳妙津／綜合報導

法國孕婦伊麗莎（Elisa Pilarski）近日帶著愛犬柯蒂斯到森林散步，途中卻疑似遭到野狗群攻擊，不幸失血過多慘死，為了調查該案，法國警方21日表示，已經對67隻狗進行DNA檢驗，希望能找到「行凶」的狗狗。

據《法新社》報導，29歲的伊麗莎已有6個月身孕，本身也非常喜愛小動物，並和丈夫共同飼養5隻狗狗，16日她帶著愛犬柯蒂斯到巴黎東北方約90公里處的雷茨森林（Retz）散步時遇上狗群，害怕之下便打給老公埃呂爾表示，擔心自己會被狗群攻擊。

無奈當埃呂爾45分鐘後抵達森林時，伊麗莎已經倒臥在地，身上多處被狗啃傷的傷口，包含四肢及頭部，最終因失血過多不治，震驚法國社會。當天同時在林中，打獵俱樂部也正好有場獵犬參與的獵鹿活動，引起諸多揣測。

負責調查的公共檢察官佛瑞德里克‧鄭（Frederic Trinh）21日表示，不排除伊麗莎被自己飼養的狗狗攻擊的可能性，已經對67隻狗進行DNA檢測，其中62隻來自打獵俱樂部，其他5隻則是伊麗莎夫婦飼養的狗。警方也已就過失殺人罪開展「針對不特定嫌疑人」的調查，這是在法國難以快速鎖定嫌疑犯時的常見作法。

▲▼女懷6月身孕被狗咬死。（圖／翻攝自臉書／Elisa Pilarski）

▲ 伊麗莎懷孕6個月，遛狗時疑似遭野狗攻擊。（圖／翻攝自臉書／Elisa Pilarski）

法國主要狩獵聯盟表示，受測的獵犬沒有一隻身上帶傷，足以證明牠們的無辜。聯盟公關主任加隆（Antoine Gallon）則說，如果伊麗莎被獵犬攻擊，身邊的愛犬柯蒂斯應該會挺身護主，導致獵犬身上有傷才對，而且伊麗莎死亡時間為下午1點至1點半間，獵鹿活動是從1點半才正式開始，足以證明獵犬清白。

據統計，法國共有約3萬隻登記在案的獵犬。法國主要狩獵聯盟表示，「這些狗受訓精良，能在任何情況下獵殺特定目標動物病服從人類，目前沒有任何跡象表明獵犬和孕婦的死有關。」

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