新竹「九降風」！迪卡儂前路樹被吹倒壓傷孕婦　氣象局：有8級！

▲連日強勁的東北季風吹拂下，迪卡儂新竹旗艦店前的路樹應聲倒下，不偏不倚的砸中路過的孕婦，所幸送醫後連同寶寶皆無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名鄭姓孕婦（33歲），19日下午1時許，徒步行經迪卡儂新竹旗艦店前時，突然刮一陣強風，將整排路樹吹的東倒西歪，其中一棵倒下的路樹恰巧砸向鄭婦身上，當場造成鄭婦手、腳擦傷，所幸送醫媽媽與肚子裡的寶寶都安然無恙。

新竹市消防局表示，19日下午1時39分接獲民眾報案，指出在新竹市慈雲路上的迪卡儂前，有1名孕婦遭到路樹壓傷，救援人員抵達後發現鄭婦的手、腳及嘴唇都有輕微擦傷，並小心翼翼的作初步治療，隨後趕緊送往馬偕醫院作進一步的檢查，所幸經醫院詳細檢查後，母子都沒有大礙。

迪卡儂總公司也出面回應，除第一時間到院關心傷者之外，迪卡儂將全部負責鄭婦送醫後所需的費用，只希望鄭婦能平安無事並祝福早日康復，至於倒榻的路樹將盡速的派人種回整理並加強固定路樹，以免憾事再度發生。

新竹氣象站也呼籲，近日因東北季風強烈，最大陣風已達8級，瞬間最大陣風更測得每秒20.6公尺，提醒民眾在出遊時務必小心強風造成的危險，行人也要小心路上的招牌、看板掉落，以避免造成意外的發生。

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