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上個廁所「助行器被偷走」！　她腿部開刀忍痛愣原地…自責：我活該

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(重傳LOGO）助行器,固定式助行器,兩輪式助行器。（圖／記者嚴云岑攝）

▲腿部剛開完刀的人行走需要使用助行器。（示意圖／記者嚴云岑攝）

記者黃可昀／綜合報導

嘉義一名女網友的腿部不久前開刀，目前走路都要仰賴助行器，不過，她今天在休息站上廁所時，想說無障礙廁所裡面設有扶手，所以暫時先將助行器放在門口，免得帶進去占空間，沒想到上完廁所一出來，助行器竟然被有心人士偷走，害她呆愣在原地無法行走。

▲▼開刀女助行器被偷走。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲原PO沒有助行器走路很危險。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團「爆怨公社」PO出照片，雖然已經用透氣膠帶貼住，腿上的紅腫傷痕依舊清晰可見，10天前才剛開完刀，即使已經能下床行走，但傷口仍隱隱作痛，每走一步都要花費極大力氣，需要使用助行器才能站穩，否則一個重心不穩導致跌倒，腿部的傷勢可能就會更加嚴重。

▲▼開刀女助行器被偷走。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO才剛開完刀10天。（圖／翻攝自爆怨公社）

她原本只是想說上個廁所就出來了，所以把助行器放在門外，自己扶著牆和把手進入洗手間，怎料一轉眼門口就空空如也，幾分鐘前擺放的助行器已經被小偷給拿走，讓原PO無奈地說，「我為什麼不把它帶進廁所，自己白目，活該。」

網友表示，怎麼會有這麼惡劣的人連助行器都偷，應該是有好心人士幫忙送到服務台了，但原PO回應，「問過了…沒有。」其他人也氣憤地說，「誇張！連這個也偷，不知道人家需要輔助才拿出來的嗎」、「真的很缺德」、「不方便了還要被欺負」。

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