車宜靜鬆口「劉盛良介紹我給吳敦義」　否認靠馬英九、蔡令怡列不分區

▲車宜靜。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區立委提名人21日前往中選會登記，其中名列第16名的車宜靜，遭質疑因裙帶關係列入名單，她受訪時做出回應表示，她是獲黨內前輩推薦進入不分區，跟先生（救國團主任葛永光）無關，也不認識吳敦義妻子蔡令怡，她是由前國策顧問、客家大老、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良介紹給吳敦義的。

劉盛良曾任立法院第一、三、四屆立法委員，同時也是江啟臣岳父、新北市議員劉哲彰父親。

國民黨21日上午10時30分由下屆不分區第一、黨團總召曾銘宗帶隊，前往中選會辦理登記不分區立委選舉，但黨主席吳敦義並未出席。

對於名列第16的車宜靜引發爭議，包括她是吳敦義妻子蔡令怡的閨密、丈夫還是救國團主任葛永光等，敦義19日在廣播節目中表示，車宜靜是做社會服務的，正好她的先生是救國團主任，並非以救國團主任的夫人被提名。

面對外界質疑因裙帶關係排入不分區安全名單，車宜靜21日登記參選後做出回應表示，她是獲黨內前輩推薦進入不分區，跟先生無關，「我從不干預先生工作，也不認識蔡令怡，蔡也有公開提過。」

她表示，長期在社團服務公益相關事項，覺得自己的形象清新，能力也受長輩肯定，希望在社福能盡一份心力。

對於曾永權在會議中稱前總統馬英九希望將車宜靜與陳以信列入名單，最後把邱毅擠掉的說法，車怡靜表示，「不清楚」，「家裡只有我跟先生知道，包括小孩也不知道，我的家人與朋友都是在名單出來後才非常驚訝知道」。

車宜靜也鬆口表示，她是由前國策顧問、客家大老、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良介紹給吳敦義的。

車宜靜強調，她不在安全名單還是要盡力輔選，希望國民黨能夠重返執政，立院爭取過半，也為自己爭取進入立法院機會，也懇請媒體關注兒少、青年、弱勢婦女、老人，監督長照政策，多去關懷身心障礙朋友，多給他們曝光他們資源就愈多。

另外，台灣團結聯盟也在中選會旁抗議，高喊「國民黨滾回去」、「國民黨的不分區名單是共產黨的不分區」、「國民黨出賣台灣」、「吳斯懷出賣台灣」等口號，但最後遭警方架離。

▲前立委、前國策顧問、客家大老、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良。（圖／翻攝自立法院全球資訊網）

國民黨不分區立委名單：

1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）

14.吳敦義（國民黨主席）

15.謝龍介（台南市議員）

16.車宜靜（救國團主任葛永光的妻子）

17.牛春茹（國民黨全國黨代表）

18.范成連（中常委）（11月19日下午宣布退出提名）

19.李玉蟬（心理諮商師）

20.曾文培（中常委）

21.王桂芸（前台北榮總護理部主任）

22.謝瀛華（台北醫學大學附設醫院家醫科醫師）

23.侯佳齡（中常委）

24.耿繼文（中華民國退休警察協會總會長）

25.邱素蘭（會計師）

26.王裕文（台灣勞工總工會理事長）

27.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）

28.張智倫（前立委張慶忠之子、會計師）

29.史雪燕（中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長）

30.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長）

31.許謹如（懷寧國際醫控公司國際醫療部長）

32.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授）

33.林有志（國民黨組發會主委）

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