華為指美國延長90天期限「對業務沒影響」　耿爽：停止將貿易問題政治化

▲華為。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國18日將美企與華為生意往來的「臨時許可證」再度延長90天，不過華為對此指出，此舉對他們的業務未產生重大影響，同時也沒有改變他們受到不公平待遇的事實。大陸外交部發言人耿爽19日也強調，敦促美方停止以國家安全之名，濫用出口管制措施打壓特定企業，停止將經貿問題政治化。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在18日發布聲明指出，針對美企與華為生意往來的「臨時許可證」將再度延長90天的期限，這也是美國政府將華為放進「黑名單」後，第三度延長許可。

羅斯在聲明中表示，「臨時通用許可」（Temporary General License）的延期將使得電信公司可以繼續為美國最偏遠地區的用戶提供服務，「商務部將繼續監督敏感技術的出口，以確保我們的創新成果不會受到想威脅國家安全的人利用」。

▲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透）



華為事後發聲明指出，延長臨時通用許可證不會實質性影響或改善華為的業務，也不會改變華為受到不公平的對待的事實，此一決定對美國的影響比對華為的還要大，「我們呼籲美國政府，盡速結束這樣的不公平待遇，將華為從實體清單中移除」。

大陸外交部19日的例行記者會上，有記者問及美方18日宣布將華為公司的「臨時通用許可證」延長90天。中方是否為華為公司獲取有利條件做了美方工作？這個問題是否是中美經貿磋商的一部分？或者是中美達成第一階段協議的前提條件？

耿爽對此回應，指出中方敦促美方停止泛化國家安全概念、濫用出口管制措施、對他國特定企業採取歧視性、不公平的做法，停止將經貿問題政治化。至於中方是不是為華為或中國企業尋求有利條件？耿爽明確表示，「我們不要求外國政府給予中國企業特殊優待，我們要求的只是外國政府給予中國企業平等對待，包括華為公司。」

▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！