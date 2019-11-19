　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為指美國延長90天期限「對業務沒影響」　耿爽：停止將貿易問題政治化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華為。（圖／路透）

▲華為。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

美國18日將美企與華為生意往來的「臨時許可證」再度延長90天，不過華為對此指出，此舉對他們的業務未產生重大影響，同時也沒有改變他們受到不公平待遇的事實。大陸外交部發言人耿爽19日也強調，敦促美方停止以國家安全之名，濫用出口管制措施打壓特定企業，停止將經貿問題政治化。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在18日發布聲明指出，針對美企與華為生意往來的「臨時許可證」將再度延長90天的期限，這也是美國政府將華為放進「黑名單」後，第三度延長許可。

羅斯在聲明中表示，「臨時通用許可」（Temporary General License）的延期將使得電信公司可以繼續為美國最偏遠地區的用戶提供服務，「商務部將繼續監督敏感技術的出口，以確保我們的創新成果不會受到想威脅國家安全的人利用」。

▲▼ 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透）

▲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透）

華為事後發聲明指出，延長臨時通用許可證不會實質性影響或改善華為的業務，也不會改變華為受到不公平的對待的事實，此一決定對美國的影響比對華為的還要大，「我們呼籲美國政府，盡速結束這樣的不公平待遇，將華為從實體清單中移除」。

大陸外交部19日的例行記者會上，有記者問及美方18日宣布將華為公司的「臨時通用許可證」延長90天。中方是否為華為公司獲取有利條件做了美方工作？這個問題是否是中美經貿磋商的一部分？或者是中美達成第一階段協議的前提條件？

耿爽對此回應，指出中方敦促美方停止泛化國家安全概念、濫用出口管制措施、對他國特定企業採取歧視性、不公平的做法，停止將經貿問題政治化。至於中方是不是為華為或中國企業尋求有利條件？耿爽明確表示，「我們不要求外國政府給予中國企業特殊優待，我們要求的只是外國政府給予中國企業平等對待，包括華為公司。」

▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
2兒年薪近200萬「幾乎沒出現辦公室」！原來大學董事長是他媽
史上嫁最遠公主！走2年才到和親國　抵達時老公已經死了
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

700條寄生蟲爬全身！男急吃麻辣鍋肉沒涮熟　腦子裡長滿「幼蟲白點」

「斷水斷糧」理大剩20人留守　立法會議員帶數十示威者走出校園

華為指美國延長90天期限「對業務沒影響」　耿爽：停止將貿易問題政治化

香港前民主黨主席天后站遇襲！黑衣人圍上亂棍毆打…持刀追砍

金雞百花電影節開幕！　宣佈將每年評選「金雞獎」

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊「姐姐，他睡了」…氣炸上門竟遭小三砍殺

酒駕靠關係擺平！他上微博炫耀秒遭逮捕「拘15日」...涉事4警也被停職

「香港高院司法僭越」　《環時》批：一些法官背叛基本法和中國憲法

空拍25秒影片曝！「和理非」彌敦道組5條人鏈　手送物資進理工大學

17歲兒堅持留守理大　老父嘆：我不知道該怎麼幫他...

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

4奶汪困垃圾堆！全身沾滿柏油 救難隊3天耐心去漬清洗獲新生

韓稱身障者是腦殘？蔡：應尊重！ 競辦澄清「是說老殘別惡意解讀

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

700條寄生蟲爬全身！男急吃麻辣鍋肉沒涮熟　腦子裡長滿「幼蟲白點」

「斷水斷糧」理大剩20人留守　立法會議員帶數十示威者走出校園

華為指美國延長90天期限「對業務沒影響」　耿爽：停止將貿易問題政治化

香港前民主黨主席天后站遇襲！黑衣人圍上亂棍毆打…持刀追砍

金雞百花電影節開幕！　宣佈將每年評選「金雞獎」

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊「姐姐，他睡了」…氣炸上門竟遭小三砍殺

酒駕靠關係擺平！他上微博炫耀秒遭逮捕「拘15日」...涉事4警也被停職

「香港高院司法僭越」　《環時》批：一些法官背叛基本法和中國憲法

空拍25秒影片曝！「和理非」彌敦道組5條人鏈　手送物資進理工大學

17歲兒堅持留守理大　老父嘆：我不知道該怎麼幫他...

700條寄生蟲爬全身！男急吃麻辣鍋肉沒涮熟　腦子裡長滿「幼蟲白點」

「全日本最可愛女大一生」曝！無辜大眼Q炸　「2隱藏季軍」男粉暴動：卡哇伊

愛莉莎莎訪問「把世正叫成世勳」！　連續喊錯名字2次…網傻眼：尷尬癌發作

「斷水斷糧」理大剩20人留守　立法會議員帶數十示威者走出校園

裕日車獲利受惠中國車市　轉投資東風日產「前三季銷量年減0.7％」優於市場表現

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

陳乃榮衝飯店「曬」胸肌　手機竟當場熱到壞掉！

停車買水煎包！台中騎士撞倒瓦斯桶「瞬間起火」…2機車燒到剩骨架

台中3歲童受虐「頭骨凹陷」輕壓噴血…全身慘狀亡　父辯「吹風機吹的」收押禁見

文青迷搶著要！徠卡ＸPaul Smith聯名相機限量900套　彩色條紋欠收藏　

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊氣炸

史上嫁最遠公主　2年才到和親國

正妹遭前男友威脅發裸照！崩潰輕生腦死亡

她雙11狂買1600件商品塞爆物流中心

麻醉完突抽搐！31歲女隆鼻完昏迷3個月

酒駕靠關係擺平！他上微博炫耀秒遭逮捕

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

美延長華為禁令！耿爽：停止將貿易問題政治化

港前民主黨主席港鐵遇襲　遭黑衣人毆打

港30位校長理大救學生　示威者自首

「和理非」5人鏈送物資　空拍25秒影片曝

受困港理大台高中生離校移送警局

禁蒙面法違憲！《環時》：香港一些法官背叛中國憲法

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧關切香港理大衝突　陸外交部回應

蓬佩奧關切香港理大衝突　陸外交部回應

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日呼籲香港特首林鄭月娥應該要成立獨立調查單位，以追究相關責任。對此，大陸外交部發言人耿爽今（19日）指出，美方把香港警方正常執法、止暴制亂的努力與激進勢力的極端暴力違法行為相提並論、混為一談，本身就是對法治和人權的褻瀆。

三星Galaxy A系列手機將外包陸廠聞泰科技！　代工數約6千萬支　

三星Galaxy A系列手機將外包陸廠聞泰科技！　代工數約6千萬支　

美對華為「出口臨時許可」再延90天

美對華為「出口臨時許可」再延90天

路透：美政府打算展延華為豁免令90天

路透：美政府打算展延華為豁免令90天

路透：華為豁免令估再延長2周

路透：華為豁免令估再延長2周

關鍵字：

華為耿爽美國商務部長羅斯Wilbur Ross

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

2兒年薪近200萬免上班　原來大學董事長是他媽

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊氣炸

爸爸帶女兒雙雙沒電！　父女一碰到座位秒關機

網紅弟遭酒駕男擦撞橫死

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

史上嫁最遠公主　2年才到和親國

公開交往4年！惠利難得放閃柳俊烈

更多

最夯影音

更多
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%
大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面