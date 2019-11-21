刺穿17歲女後頸！母女雙屍案「刀法疑點曝光」　2大化驗是關鍵

記者鄒鎮宇／綜合報導

鳳山母女雙屍命案疑點重重，檢警發現母女皆一刀斃命，難以推斷當下媽媽承受多大的痛苦。檢方將化驗現場的水杯及半瓶調酒飲料以及刀上指紋，才能進一步推斷動手行兇的人為何，但目前丈夫的嫌疑也降低不少，但未排除。

鳳山母女20日案發後，檢方從遺體僵硬時間發現，47歲陳女及17歲李女死亡時間已將近24小時，案發現場從內部鎖上，房內血跡四處噴灑，女兒的後頸部被一刀貫穿身亡，媽媽則是用水果刀刺入自己喉嚨。

▲李男、李性女兒、陳女。（圖／翻攝當事人臉書）



李姓丈夫表示，他17日跟親戚借款100萬元，後因還款50萬元的問題跟妻子爭吵，對方跑去女兒房間開始冷戰，直到19日晚間7點都沒有回應，才發現有異並請鎖匠、報警。

警方表示，母女兩人的遺體都呈現仰躺狀，女兒的傷勢確定是他人所為，母親喉嚨的刀傷則為致命；另外，房內有一瓶低酒精調酒玻璃罐及白色混濁的水，可以聞到西藥味道。

▲▼檢方將針對現場疑點進行化驗。（圖／記者洪正達攝）



由於現場沒有凌亂、掙扎及打鬥的痕跡，推斷媽媽先殺女兒再輕生，但難以想像一名母親會一刀將女兒殺掉，再拿刀刺入自己的喉嚨，這過程將承受極大痛苦，但現場卻沒有掙扎痕跡，非常可疑。

檢方將針對母女體、酒水進行化驗，確定是否有下要行為，以及對沾血的水果刀採樣，看有沒有母親的指紋，再以陳女的慣用手推斷水果刀插入、血跡噴出的模擬，以此佐證是否為陳女行兇。

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