　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刺穿17歲女後頸！母女雙屍案「刀法疑點曝光」　2大化驗是關鍵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

鳳山母女雙屍命案疑點重重，檢警發現母女皆一刀斃命，難以推斷當下媽媽承受多大的痛苦。檢方將化驗現場的水杯及半瓶調酒飲料以及刀上指紋，才能進一步推斷動手行兇的人為何，但目前丈夫的嫌疑也降低不少，但未排除。

鳳山母女20日案發後，檢方從遺體僵硬時間發現，47歲陳女及17歲李女死亡時間已將近24小時，案發現場從內部鎖上，房內血跡四處噴灑，女兒的後頸部被一刀貫穿身亡，媽媽則是用水果刀刺入自己喉嚨。

▲▼高雄鳳山母女雙屍。（圖／翻攝當事人臉書）

▲李男、李性女兒、陳女。（圖／翻攝當事人臉書）

李姓丈夫表示，他17日跟親戚借款100萬元，後因還款50萬元的問題跟妻子爭吵，對方跑去女兒房間開始冷戰，直到19日晚間7點都沒有回應，才發現有異並請鎖匠、報警。

警方表示，母女兩人的遺體都呈現仰躺狀，女兒的傷勢確定是他人所為，母親喉嚨的刀傷則為致命；另外，房內有一瓶低酒精調酒玻璃罐及白色混濁的水，可以聞到西藥味道。

▲▼ 雙屍化驗 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼檢方將針對現場疑點進行化驗。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 雙屍化驗 。（圖／記者洪正達攝）

由於現場沒有凌亂、掙扎及打鬥的痕跡，推斷媽媽先殺女兒再輕生，但難以想像一名母親會一刀將女兒殺掉，再拿刀刺入自己的喉嚨，這過程將承受極大痛苦，但現場卻沒有掙扎痕跡，非常可疑。

檢方將針對母女體、酒水進行化驗，確定是否有下要行為，以及對沾血的水果刀採樣，看有沒有母親的指紋，再以陳女的慣用手推斷水果刀插入、血跡噴出的模擬，以此佐證是否為陳女行兇。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
滷肉飯照吃！她14天實測「168斷食法」肥肚→馬甲線激推：超
花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席
歡樂無法黨來不及了！無緣2020大選　「大結局」惹哭網友
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

刺穿17歲女後頸！母女雙屍案「刀法疑點曝光」　2大化驗是關鍵

台南工廠堆高機側翻！工人遭壓「半身對折」慘死…奪命10秒畫面曝

賴數千元酒帳爆發衝突　2西藏人當街扭打1人遭剪刀刺背...

臉書轉傳「陳菊貪污500億」　調查局證實：假訊息源自鳳凰新聞社網站

快訊／苗栗工人遭電動門夾死「口鼻流血」　同事下班目睹嚇壞

海巡署將籌建空中機隊？　與國軍業務重疊署鄭重澄清：僅行政評估

2外送員連假撞死！勞保局開罰出爐…「只能罰熊貓542元」

酒後約女子回家恩愛「事後遭控性侵」！新北男無奈放大絕…獲不起訴處分

韓粉「比中指」被告！裝窮提超瞎理由…10秒耍狠賠出驚人數目

被控竊取國際藥廠製程機密　政德製藥負責人：他們亂講的啦

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

69歲女運將失控撞！游泳教練截肢　她痛哭「會負責」：不敢再開小黃

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

刺穿17歲女後頸！母女雙屍案「刀法疑點曝光」　2大化驗是關鍵

台南工廠堆高機側翻！工人遭壓「半身對折」慘死…奪命10秒畫面曝

賴數千元酒帳爆發衝突　2西藏人當街扭打1人遭剪刀刺背...

臉書轉傳「陳菊貪污500億」　調查局證實：假訊息源自鳳凰新聞社網站

快訊／苗栗工人遭電動門夾死「口鼻流血」　同事下班目睹嚇壞

海巡署將籌建空中機隊？　與國軍業務重疊署鄭重澄清：僅行政評估

2外送員連假撞死！勞保局開罰出爐…「只能罰熊貓542元」

酒後約女子回家恩愛「事後遭控性侵」！新北男無奈放大絕…獲不起訴處分

韓粉「比中指」被告！裝窮提超瞎理由…10秒耍狠賠出驚人數目

被控竊取國際藥廠製程機密　政德製藥負責人：他們亂講的啦

青龍獎／《寄生上流》抱最佳電影、導演5獎！奉俊昊呼喊金家長子全笑翻

張善政「政黨票隨心而去」惹議　韓國瑜：未來會跟他溝通

酷玩樂團Coldplay宣佈：以後不辦巡迴了！　「除非找到環保的演唱會方式」

刺穿17歲女後頸！母女雙屍案「刀法疑點曝光」　2大化驗是關鍵

吳亦凡新髮型曝！　「超厚齊劉海」像碗公…網笑：長得帥就是能惡搞自己

首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發

快訊／花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席

台南工廠堆高機側翻！工人遭壓「半身對折」慘死…奪命10秒畫面曝

女童點類固醇眼藥水失明！用藥有眼壓升高、感染風險...2疑慮4事項要注意

洪慈庸「質詢率」空戰楊瓊瓔「質詢數」　雙方互指對方抹黑

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

辣妻酒店賣笑跳樓亡　岳母斥：都是因為你

收留前男友遭硬上！家人見這幕　她崩潰割腕

爭鮮2員工吞24萬　還請朋友免費吃百盤壽司

連千毅不認槍砲罪　提告員工偽證罪

女大生不上課跑去「躺著賺」　魔鬼身材狂榨男客2小時

中科大男學生墜樓　近年這幢樓已死3人

女董昔嫌他太俗分手　臉書重逢再燃愛火

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

男打爆女友肝臟！她出血2000ml被丟包急診亡

更多熱門

相關新聞

鳳山雙屍解剖結果出爐！母女皆一刀斃命

鳳山雙屍解剖結果出爐！母女皆一刀斃命

鳳山雙屍命案21日下午進行解剖，檢警會同法醫、鑑識人員進行複驗，發現母女2人皆一刀斃命，女兒致命傷在左頸穿刺傷，母親致命傷則在喉嚨，且2人胃部皆有藥物反應，詳細藥物為何，仍待進一步化驗後才會知道結果，其中本案中最受到關注的父親李男行蹤及涉案與否，檢察官在解剖結束後仍列為「被害人家屬」。

鳳山雙屍媽最後身影曝　警追去處

鳳山雙屍媽最後身影曝　警追去處

鳳山雙屍案　父親行蹤交代不清有問題

鳳山雙屍案　父親行蹤交代不清有問題

鳳山母女命案今解剖！夫冷戰2天才發現

鳳山母女命案今解剖！夫冷戰2天才發現

鳳山母女雙屍案！夫曝冷戰原因：50萬

鳳山母女雙屍案！夫曝冷戰原因：50萬

關鍵字：

鳳山雙屍命案一刀斃命

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面