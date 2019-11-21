鳳山雙屍解剖結果出爐！母女皆一刀斃命「水杯、胃部藥物反應待化驗」　　

▲檢警會同法醫及鑑識人員對母女遺體進行解剖。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

鳳山雙屍命案21日下午進行解剖，檢警會同法醫、鑑識人員進行複驗，發現母女2人皆一刀斃命，女兒致命傷在左頸穿刺傷，母親致命傷則在喉嚨，且2人胃部皆有藥物反應，詳細藥物為何，仍待進一步化驗後才會知道結果，其中本案中最受到關注的父親李男行蹤及涉案與否，檢察官在解剖結束後仍列為「被害人家屬」。

據了解，20日案發後，從遺體僵硬時間判定母女死亡時間將近24小時，且現場除水果刀外，還有水杯及半瓶調酒飲料，其中在水杯部分當時鑑識人員有聞到藥味，且房內有噴濺血跡，全案疑點重重，另一點則是父親的行蹤的釐清，當晚到案說明時，表示17日晚間夫妻因日前向親戚借款100萬元，最近返還50萬元等經濟問題爭吵後冷戰，妻子表示要去女兒房間睡，18日下班回到家發現房門仍反鎖，以為仍在持續冷戰，不以為意，19日晚間7點下班回家前，打電話給妻女手機，皆有撥通但無人接聽。

▲鑑識人員將證物帶回化驗。（圖／記者洪正達攝）



父親當晚10點多回到家，試圖以髮夾及電話卡試圖打開房門，更為此上網搜尋方法，但仍宣告失敗，父親並無進一步動作，仍逕自睡去，隔天20日凌晨5點開車北上出差，早上10點接到女兒校方來電，表示已2天未到校，心想一定出事，於是又從新竹搭高鐵趕回高雄，進到屋裡找來鎖匠開門後才知道出大事。

警方表示，母女2人遺體皆呈現仰躺狀，且女兒頸部的穿刺傷，從傷口深度研判，確定是他人所為，不過母親喉嚨的傷口深度及痕跡來看，有可能是自刎，也可能是他為，目前除了水杯、遺體胃部的藥物化驗外，目前正訪查夫妻雙方交友情形、公司同事，以及調閱路口監視器，才有可能釐清本案是否有他殺可能。

▲鳳山分局偵查隊長郭家峰表示，父親李男目前身分仍是「被害人家屬」。（圖／記者洪正達攝）

