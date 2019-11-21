鳳山母女命案今解剖！　檢警初判「犯案順序」先迷昏女兒再自刎

▲鳳山民宅母女雙屍案，檢警今（21日）準備解剖進一步調查。（圖／記者洪正達翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市鳳山區20日中午傳出母女雙屍命案，47歲陳姓女子和17歲資優獨生女雙雙陳屍女兒臥房。和陳女冷戰的丈夫李男直到學校通知女兒2天未到校，打開女兒房門才驚見慘狀；檢警初步研判，罹患憂鬱症多年的陳女和李男大吵後，在女兒房內下藥迷昏女兒後割頸，再自我了斷。

李男供稱案發前2天，曾和妻子因「是否匯50萬給親戚」發生爭執，隨後妻子去到女兒房間睡覺。他稱，隔天試圖打開女兒反鎖的房門失敗後，以為妻子還在和自己冷戰，就出差前往台北，直到學校20日通知女兒2天未到校，請鎖匠開門後才發現1把水果刀及2人遺體。

根據《自由時報》報導，李家格局3房2廳，雖然李男和妻女近2天未見面，但他稱當時處在冷戰情況下，才沒有發覺異常。檢警初步勘查現場無外力跡象，從資優生女兒沒有掙扎跡象，以及現場留有1把水果刀判斷，事件發生順序應該是，陳女先下藥迷昏女兒再從頸部割一刀，隨後持刀自刎。

檢警初步清查李男供詞和行蹤，在無異狀情況下訊後請回，全案進一步偵辦中，今（21日）將解剖調查。

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