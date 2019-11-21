男友胸部瘋長…她驚呆狂催去醫院！醫生手指輕碰「乳汁噴射半米遠」

▲25歲男胸部瘋長。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

工作1年多，體重增加近 25公斤，更令人難堪的是，胸部竟在不斷增大，甚至還分泌出了乳汁！25 歲的杭州王姓男生一直這個難言之隱，日前實在自卑自己的身體，決定前往醫院做整形手術，沒想到去醫院一查，才發現罪魁禍首竟出在了大腦。

據《揚子晚報》報導，王男在杭州從事電子商務工作，平時飲食不太規律，也不愛運動，短短1年體重飆升至85公斤，胸部也增大了，「胸部異樣已有一兩年時間了。」

「和別人一比，我的胸部太突出了，幾次想去健身，但都不敢穿緊身衣，」一開始，他認為自己胸部增大是因為身體發胖的緣故，沒有到醫院就診，一拖便拖到了今年夏天。

王男的女友是一位在讀醫學生，她發覺不對勁，建議男友到醫院仔細查一查。他說，「後來我到南京一家醫院求醫，希望做個整形手術，術前檢查醫生發現我的各項激素指標很不正常，泌乳素高達 200，是正常值上限的十多倍，比哺乳期媽媽的水準還要高四五倍，而雄激素的水準很低，建議我到內分泌科就診。」

王男今年 7 月終於到杭州市中醫院內分泌科就診，內分泌科副主任金劍虹診斷後說，「查體時輕輕擠壓他的乳房，乳汁就直接飆出來，足足噴了半米遠。」

▲他一查竟是腦子長腫瘤。（圖／翻攝自網路）

他說，自己的胸部其實從小就比別的男孩大，十多歲時就不敢去公共浴室洗澡或游泳，長大後不僅胸部越來越大，還不長鬍子、皮膚細膩，因為這些奇怪的症狀，一直比較自卑。

根據男孩的症狀和各項檢查，金劍虹懷疑，他可能患上「腦下垂體泌乳激素瘤」，隨後頭顱MRI檢查結果印證了這個猜測。醫生說，「疾病典型的臨床表現有乳房發育、分泌乳汁，甚至還可能影響生育能力，一般在女性中比較多發，男性中比較少見。」

還好，這種疾病目前有針對性的藥物，無需手術治療。如今吃藥 3 個月，王男再來複查，已經不再分泌乳汁了，胸慢慢縮小，腦下垂體腫瘤也小了。

「患者可出現青春發育停滯、體態異常、乳腺發育和觸發泌乳、睪丸細小，成年人可出現鬍鬚稀疏、乳腺發育和觸發泌乳等。」金劍虹提醒，當男性出現上述症狀時，就要引起警惕，儘早入院檢查。

我該答應女友嗎？