台科大研發「金屬玻璃鍍層刀具」 刀子鋒利適合口腔、腫瘤、微創手術

▲台科大研究團隊（圖左起）材料系學生曾冠瑋、教授朱瑾、學生廖文晢，研發金屬玻璃鍍膜，讓刀子更銳利。 （圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大材料系教授朱瑾團隊研發金屬玻璃鍍膜，只要在刀片鍍上一層薄薄的金屬玻璃，就能降低摩擦力，鋒利又無毒的刀具可應用於各式微創手術，研究成果登上國際專業期刊《科學報導》(Scientific Reports)，也獲得2019年國家新創獎新創精進獎的肯定。



朱瑾團隊最先於2016年時，最先將摩擦係數低的金屬玻璃鍍層應用於針具上，減少針具與皮膚接觸之摩擦阻力，降低疼痛感，現在則是進一步將金屬玻璃鍍層應用於醫療刀具器械上，使其表面光滑、不沾黏、銳利度提升，有機會可以取代易剝落、有毒性的鐵氟龍鍍層，皆登上國際專業期刊科學報導。



台科大校長廖慶榮表示，《科學報導》(Scientific Reports)屬於自然出版集團(Nature Publishing Group)，發表的論文質量在各專業領域有影響力。台科大研究團隊不僅在國際期刊上有突破性的研究成果，更重要的是研究成果有實務應用價值，期待能將研究成果應用在民生相關用途上。



朱瑾研究金屬玻璃材質多年，這次與材料系碩士生廖文晢、曾冠瑋，針對金屬玻璃在刀具上的應用進行研究。朱瑾表示，金屬玻璃具有無晶界、表面平滑、表面疏水等特性，用在刀子上可以讓刀刃具有不沾黏、摩擦力小、提升銳利度的優點，且金屬鍍膜對人體無害也不易脫落，適合用在需要高度銳利性的手術刀。



朱瑾表示，一般來說為了讓刀更銳利、不沾黏，需要在表面塗上鐵氟龍，但是鐵氟龍有剝落的可能，也具有毒性，所以醫療上幾乎不使用鐵氟龍，但金屬玻璃鍍層正好可以解決這個問題，同樣能讓醫療器械更銳利、平滑，亦對人體無害。



研究團隊也與馬偕醫院合作實驗，根據動物實驗顯示，在取皮刀上鍍上金屬玻璃，相較於無鍍層的刀，傷口更平整，復原速度也較快。朱瑾表示，刀子越銳利傷口也越平整，創傷傷口較小，進而提升傷口復原速度，未來可適合用於口腔牙齒手術、去除腫瘤、微創手術等手術刀。



朱瑾說，之前在針具的應用包括植髮針具、牙齒麻醉針、應用於電子產業高單價器具的工業用噴嘴等，期待金屬玻璃鍍層也能在刀具的部分有更多的應用，將研究成果實踐在醫療與民生各領域，創造更多價值。