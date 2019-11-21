新豐掩埋場燒不完！竹縣：先加裝排沼管路、監視器24小時監控

▲新豐掩埋場連日悶燒起火，後續將進行掩埋場整體改善工程。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新豐掩埋場18日下午2時許再次悶燒起火復燃，火勢範圍主要為掩埋場圍籬內側區塊，竹縣消防局配合現場調入2部怪手，沿著圍籬往西南方向逐步翻動並射水滅火，因悶燒範圍較大，後續竹縣環保局再增派一部怪手抵達現場支援，火勢於晚間7點撲滅。為防止場內再度復燃，縣府仍派清潔隊員於火場內怪手駕駛座上待命守夜，當日夜晚場內仍有10次小型悶燒冒煙，皆迅速以怪手將其攪動覆土撲滅，19日一整天皆未再有悶燒冒煙情事。

竹縣環保局表示，因應掩埋場連日悶燒起火，除立即請現場值班人員定期進行場區巡檢，倘發現零星悶燒冒煙區塊，適時用怪手覆蓋土方防止其起火復燃，如有大範圍悶燒起火，立即通報消防隊至現場撲滅火勢。該局後續將針對場區管理，短期內，將加裝排放沼氣管路，並架設監視器以隨時掌控場區情形；中長期，將規劃執行掩埋場場區改善工程，做好場區整體性規劃、分區管理，並採取相關妥處措施，例如:以大型帆布或綠網覆蓋暫置垃圾、強化更新滲出水收集設施及掩埋場消防設備等，以減少垃圾飛揚逸散、悶燒起火及滲出水溢流至場區外等情事，並向行政院環境保護署申請相關經費補助辦理。

如再有燃燒情事，竹縣環保局除派員現場監控處理，亦將通報新竹市，以即時採取因應措施。另會於相對下風處裝設空氣品質感測器，隨時瞭解空氣污染物傳輸情況。

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