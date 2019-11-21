LINE貼文串推出「限時動態」　你愛的貼圖、表情貼加好加滿　襲擊朋友圈！

▲LINE於LINE貼文串推出限時動態功能，可以放上可愛的貼圖跟表情貼，玩貼圖只在LINE限動。（圖／翻攝自LINE FRIENDS官網）



生活中心／綜合報導

風靡IG、FB的超夯「限時動態」功能，你是愛用者嗎？上傳24小時就會自動刪除的「限時」動態到底有什麼魅力？限時動態PO文型態多元、沒有按讚數壓力、可以隨時分享自己的生活點滴或是心情murmur，成為年輕人的新寵，各家社群軟體也紛紛推出自家限時動態搶佔市場。台灣最多人使用的社群軟體LINE，近期亦在LINE貼文串推出限時動態功能，獨有的貼圖裝飾，預期將再掀起一波熱潮，玩貼圖只在LINE限動！

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▲數量眾多的趣味貼圖，是LINE超受年輕人歡迎的原因之一。（圖／記者張惠媛攝，下同）



LINE以巨量超有個性的趣味貼圖讓使用者瘋狂，近期在LINE貼文串推出限時動態功能後，許多使用者已經開始玩起來！LINE限動的魅力在於，無論是照片或影片，每一則限時動態內都可以加上自己買的超可愛貼圖、表情貼，還有畫筆讓你發揮創意。

週末跟姐妹們吃新開的下午茶、今天籃球比賽投進逆轉三分球、買了新衣服試穿起來滿意到不行、家裡的貓又發展出全新睡姿⋯⋯，遇到這些超想獲得共鳴的時候，只要按下快門、挑選濾鏡、放上獨一無二的LINE貼圖，幾分鐘的時間就能創造出專屬你的吸睛限時動態，無時無刻都能上傳，快點開始用LINE限動拍照打卡吧。

跟著以下步驟打開你的LINE貼文串，發出第一則限時動態！

►點進來發表第一篇限時動態（限手機開啟）

▲點開LINE應用程式之後，點選［貼文串］（箭頭處）。



▲於左上角點選［限時動態］（箭頭處）。



▲以照片或影片拍下你想分享的關鍵時刻，像是家裡的肥貓一臉不屑只想睡的模樣。



▲按下快門之後點選右上角的貼圖符號（箭頭處）。



▲選擇最符合情境的趣味貼圖。



▲覺得只放貼圖還不夠？還可再放上自購的表情貼。

▲點選［畫筆］（箭頭處），發揮你的繪畫魂。



▲加上一點文字跟LINE好友互動吧！



▲完成後點選右下角的紙飛機圖案（箭頭處），就可以上傳獨一無二的限時動態到LINE貼文串。



▲就算覺得這睡姿太破壞形象，24小時之後就會消失的限動，也不用擔心主子形象受損，還能在LINE貼文串成功創造話題。



等不及想先玩了嗎？

送上傳送門 (請用手機開啟) https://skyurl.cc/SBU7hkB

快把你最愛的貼圖 FUN 進 LINE 限動吧！

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