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中國首塊「人造培養肉」南京誕生　培養20天擴增到5公克

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▲ 中國培養出首塊由動物幹細胞擴增成的人造肉 。（圖／翻攝自微信公眾號「國家肉品中心」）

實習記者羅明輝／綜合報導

中國國家肉品中心18日透露，中國第一塊人造培養肉在南京農業大學「國家肉品質量安全控制工程技術中心」誕生。這塊人造培養肉是研究團隊使用第六代豬肌肉幹細胞，經過20天的培養後生成，重量為5公克。

綜合陸媒報導，南京農業大學教授周光宏率領研究團隊，成功製造出全國首塊由動物幹細胞擴增、培養出的人造肉，這樣的結果對相關領域而言，可以說取得了一個里程碑式的突破。

據了解，周光宏曾任南京農業大學校長，現在是南京農業大學教授，兼任中國農學會副會長及中國食品科技學會副會長。他在2017年當選國際標準化組織（ISO）「肉禽魚蛋及其製品」委員會主席，2018年當選國際食品科學院院士（IAFoST Fellow）和美國食品工程院院士（IFT Fellow），主要研究項目為肉品加工與品質安全控制。

▲ 南京農業大學教授周光宏。（圖／翻攝自微信公眾號「國家肉品中心」）

周光宏在肉與肉製品的品質形成機理、關鍵加工技術、標準與質量安全控制等方面都有許多成果，過去指導完成的「冷卻肉品質控制關鍵技術」、「傳統肉製品品質形成機理及現代化生產」和「低溫肉製品質量控制關鍵技術」都分別榮獲國家科技進步二等和教育部科技進步一等獎。

目前人造肉的培養方式主要有兩種，一種是從豆類、小麥等高蛋白植物中提取蛋白，再透過加熱、冷卻、加壓等加工，將植物蛋白排列成肉類纖維結構，製成和肉類口感類似的素肉；第二種則是從動物身體內提取幹細胞，將幹細胞放置於特定容器中，加入血清培養而成。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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