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LIVE／宋楚瑜公布親民黨不分區立委名單

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▲▼宋楚瑜,余湘赴中選會登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲宋楚瑜、余湘赴中選會登記。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

親民黨主席宋楚瑜宣布參選2020總統大選後，不分區立委名單是否會有其他亮點備受關注。親民黨20日上午9點將於中央黨部召開記者會，由發言人于美人主持，並由宋楚瑜親自介紹不分區候選人。

根據《ETtoday新聞雲》掌握的最新訊息指出，親民黨手中至少握有3個版本，直到19日晚間才定案，由鴻海集團創辦人郭台銘力薦的聯電榮譽副董事長宣明智，確定排入第三名。

據指出，原本宋楚瑜有意要將親民黨立委李鴻鈞排在首位，但這次的主軸強調「跳脫藍綠」，眼看國民黨爆發不分區之亂，民進黨的不分區則是有滿滿派系的影子，宋楚瑜決定將不分區第一位排給由副手余湘推薦的專業人士，據了解，該人選來自社福界，名單保密到家，將由宋楚瑜親自宣布。

在「郭家軍」部分，除了宣明智列入第三名外，永齡基金會執行長劉宥彤排進第四名，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜則是被擺在第十名，扮演著幫親民黨全力衝刺政黨票的輔選角色。

親民黨人士表示，郭台銘和宋楚瑜在10月中旬就曾透過幕僚單位聯繫，也在近日兩次親自碰面交換意見，「這份名單有滿滿郭家軍的影子，足見郭台銘和宋楚瑜兩人的信任程度。」

親民黨不分區名單：

1. 社福界人士
2. 親民黨立委李鴻鈞
3. 聯電榮譽副董事長宣明智
4. 永齡基金會執行長劉宥彤
5. 親民黨立委陳怡潔
6. 馬偕醫院前總院長施壽全
7. 親民黨發言人張碩文

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