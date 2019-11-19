桂冠出版社老闆賴阿勝登山跌落　失聯3天「卡百米懸崖」身亡

▲賴阿勝失蹤3日後，被發現趴臥在步道與中港溪間的山壁上，但已經氣絕身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

家住苗栗縣三灣，同時也是桂冠出版社負責人賴阿勝（70歲），15日上午獨自前往三灣鄉龍峎頂步道散步後即未返家，家屬遍尋不到，十分焦急；警方獲報後立即通知消防隊及救難協會共同前往搜尋，但搜索3日都沒有發現賴男蹤跡；18日一早擴大搜索範圍後，在步道與中港溪之間的山壁發現遺體，經確認後由家屬帶回。

警方表示，賴阿勝15日外出後便音訊全無，外地子女電話聯繫不上，立即報警求援；警方、消防局、協勤警力、民間救難隊3日動員搜救皆未發現。

▲▼救難人員由上方垂降，消防局人員由下往上攀升，共同把失蹤者下放至河床。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣救難協會指出，由於人命關天，大家不放棄任何機會，再度於18日上午再度集結警消及協勤民力、救難協會等相關人員擴大搜山範圍，於中午12時30分許發現在該步道與中港溪間山壁上疑似有人趴臥在該處，經警方出動空拍機搜尋確定位置後，於16時55分由本分局員警、苗栗縣消防局、苗栗縣搜救大隊及協勤民力等協助，吊掛下山並運送至河堤上，經家屬確認死者為其家人。

頭份分局表示，初步研判賴翁疑為健行過程不慎失足，這才墜至山崖致死，詳細案情還待進一步釐清；而地方人士對於為文化出版貢獻一生的賴阿勝驟逝十分愕然，備感不捨。