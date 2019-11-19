　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桂冠出版社老闆賴阿勝登山跌落　失聯3天「卡百米懸崖」身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲老翁失蹤3日後，被發現趴臥在步道與中港溪間的山壁上，但已經氣絕身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲賴阿勝失蹤3日後，被發現趴臥在步道與中港溪間的山壁上，但已經氣絕身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

家住苗栗縣三灣，同時也是桂冠出版社負責人賴阿勝（70歲），15日上午獨自前往三灣鄉龍峎頂步道散步後即未返家，家屬遍尋不到，十分焦急；警方獲報後立即通知消防隊及救難協會共同前往搜尋，但搜索3日都沒有發現賴男蹤跡；18日一早擴大搜索範圍後，在步道與中港溪之間的山壁發現遺體，經確認後由家屬帶回。

警方表示，賴阿勝15日外出後便音訊全無，外地子女電話聯繫不上，立即報警求援；警方、消防局、協勤警力、民間救難隊3日動員搜救皆未發現。

▲▼救難人員由上方垂降，消防局人員由下往上攀升，共同把失蹤者下放至河床。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼救難人員由上方垂降，消防局人員由下往上攀升，共同把失蹤者下放至河床。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼救難人員由上方垂降，消防局人員由下往上攀升，共同把失蹤者下放至河床。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼救難人員由上方垂降，消防局人員由下往上攀升，共同把失蹤者下放至河床。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣救難協會指出，由於人命關天，大家不放棄任何機會，再度於18日上午再度集結警消及協勤民力、救難協會等相關人員擴大搜山範圍，於中午12時30分許發現在該步道與中港溪間山壁上疑似有人趴臥在該處，經警方出動空拍機搜尋確定位置後，於16時55分由本分局員警、苗栗縣消防局、苗栗縣搜救大隊及協勤民力等協助，吊掛下山並運送至河堤上，經家屬確認死者為其家人。

頭份分局表示，初步研判賴翁疑為健行過程不慎失足，這才墜至山崖致死，詳細案情還待進一步釐清；而地方人士對於為文化出版貢獻一生的賴阿勝驟逝十分愕然，備感不捨。

ET快訊
快訊／台中3歲男童疑遭虐死！「臉部被燒」全身多處傷痕
林進公開戶頭數字！存摺印章「全送小A辣」：想領就領
快訊／46歲《甄嬛》蔡少芬生了！「素顏照」網全看傻
AKIRA娶林志玲日本人也很嗨！網歪樓問：台灣婚禮都這麼久？
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中3歲男童「臉部燒傷」全身多處新舊傷痕！疑遭虐打送醫不治

69歲女運將扶養智障兒　嚎哭「我真的煞不住」！為減速衝路旁機車釀慘劇

車禍「製造傷勢」母湯喔！　警真人示範完全處理守則…網笑噴

前保齡球國手轉戰游泳教練　下課遭小黃逆撞命危慘截肢...妻當場哭癱

懷疑大學教師妻牽小王共遊　醋夫一句「只差抓姦在床」賠4萬

撞擊現場曝！行人閃違停車往外車道走　消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

桂冠出版社老闆賴阿勝登山跌落　失聯3天「卡百米懸崖」身亡

正妹漫步街頭...飢渴男貼身「搓揉+上下蠕動」！見她反抗更興奮：讓你舒服～

泰籍按摩女挑逗問「要不要抓龍筋？」　警出示證件辣女傻眼

逃兵16年到美國留學、大陸工作　罰6萬元換緩起訴＆寫悔過書

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

快訊／台中3歲男童「臉部燒傷」全身多處新舊傷痕！疑遭虐打送醫不治

69歲女運將扶養智障兒　嚎哭「我真的煞不住」！為減速衝路旁機車釀慘劇

車禍「製造傷勢」母湯喔！　警真人示範完全處理守則…網笑噴

前保齡球國手轉戰游泳教練　下課遭小黃逆撞命危慘截肢...妻當場哭癱

懷疑大學教師妻牽小王共遊　醋夫一句「只差抓姦在床」賠4萬

撞擊現場曝！行人閃違停車往外車道走　消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

桂冠出版社老闆賴阿勝登山跌落　失聯3天「卡百米懸崖」身亡

正妹漫步街頭...飢渴男貼身「搓揉+上下蠕動」！見她反抗更興奮：讓你舒服～

泰籍按摩女挑逗問「要不要抓龍筋？」　警出示證件辣女傻眼

逃兵16年到美國留學、大陸工作　罰6萬元換緩起訴＆寫悔過書

蔡英文「台商回流投資爆發」千真萬確事實：建議韓國瑜到各地看看

詐騙老梗再現！　彰化5信行員機警2度攔阻匯款113萬

屏東男開車到台東想輕生「我要去三仙台」　家屬報警攔下

快訊／台中3歲男童「臉部燒傷」全身多處新舊傷痕！疑遭虐打送醫不治

「躺著瘦」就靠一根小圓柱　發懶也能健康甩肉

黑豹旗／麥寮遭封鎖8局　高梓軒再見安當英雄

69歲女運將扶養智障兒　嚎哭「我真的煞不住」！為減速衝路旁機車釀慘劇

過來人經驗看「小英領先民調會不會翻盤」？　陳其邁未回應

車禍「製造傷勢」母湯喔！　警真人示範完全處理守則…網笑噴

反臉書！維基百科聯合創辦人成立社群網站「WT:Social」力抗假新聞

社會熱門新聞

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

台中UBER司機半夜救妹快閃尿：腎上腺素激發醒了

輔大女學生為愛找法師...慘當小四

刺殺16歲男！兇嫌弟「曝真相」：哥哥找我碴

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

國標舞人妻搭舞師車　綠帽夫崩潰

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

愛女被載出門卻慘死！父母崩潰提告　他要賠千萬扶養費

應召女壞壞好友3次　嗆要嘛一起瘋

被抓姦賠750萬元！小王人妻求少一點：沒經驗　法官准了

桂冠出版負責人賴阿勝「登山失聯3日」墜谷身亡

妻少說10筆私房錢　警夫漏報罰14萬

2友怕被波及秒落跑　獨留少年遭刺亡

更多熱門

相關新聞

日翁登山失足　2小時尋獲已成屍

日翁登山失足　2小時尋獲已成屍

日本一名男子日前直播攻頂富士山，卻失足墜落死亡。如今岐阜縣高山市又發生一起登山意外，一名66歲男子試圖攻頂北阿爾卑斯山脈的西穂高岳，卻在近山頂處滑落死亡。

求國泰民安30公斤千順將軍登玉山

求國泰民安30公斤千順將軍登玉山

康橋新竹校區八年級生圓夢百岳

康橋新竹校區八年級生圓夢百岳

日男摔落富士山　直播15秒畫面曝

日男摔落富士山　直播15秒畫面曝

健壯男背19公斤爬山　竟「橫紋肌溶解」險喪命

健壯男背19公斤爬山　竟「橫紋肌溶解」險喪命

關鍵字：

賴阿勝登山卡懸崖死亡

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面