批不法之徒罔顧法治　新「港警一哥」鄧炳強：支持同事繼續執法

▲香港新任警務處長鄧炳強。（圖／香港01授權使用）

本報訊

香港新任警務處長鄧炳強新官上任見記者，形容獲任命是一種榮幸，理應感到高興，但過去5個月香港發生的事情，不法之徒罔顧法治、衝擊法治「到處縱火、到處堵路、到處襲擊市民、襲擊我哋警務人員」，對此感到哀傷，唯有在此工作崗位繼續承擔。他希望在未來日子保護同事，支持同事繼續執法，亦希望暴力人士「唔好再用暴力」，亦希望社會繼續支持警方工作，希望香港治安盡快回復平靜。

被問到現時警民關係差，鄧炳強表示知道社會人士對警方執法有意見，但希望大家明白警隊職責是維持社會治安、執法，現時社會上出現大規模違法事件，亦出現一部分市民縱容這些違法行為，「呢啲違法嘅人同縱容違法嘅人自然對我哋執法行動有意見，但大家都要明白到其實香港社會上其實仲係有好多人支持警方執法。」他認為監警會有經驗及專門調查與警方有關的事，沿用此制度是最好。

他又指網上有很多假消息，對警方的不實指控，所以會在不同渠道包括記招、社交媒體澄清傳言，同時加強與各界溝通，以減低誤會。

政府亦宣布，警務處高級助理處長蕭澤頤於今日出任警務處副處長。同日，盧偉聰在服務警隊35年後開始退休前休假，今日（19日）生效。中央人民政府根據行政長官林鄭月娥的建議和提名，對於鄧炳強的任命，林鄭月娥表示：「鄧炳強在警隊服務逾30年，對刑事調查工作、國際聯絡事務及行動指揮方面擁有豐富經驗。他表現卓越，具領導才能，我深信他定能帶領警隊，迎接未來的挑戰。」

鄧炳強於1987年6月投身警隊，任職見習督察。他於2012年晉升為總警司，2015年晉升為警務處助理處長，2017年晉升為警務處高級助理處長，2018年11月晉升為警務處副處長，並於2019年11月19日被任命為警務處處長。鄧炳強曾出任警隊內多個不同職位，負責刑事調查工作、國際聯絡事務及行動指揮工作。

▲香港理工大學示威者與警方對峙。（圖／記者游宗樺攝）

他曾於2006年至2008年期間，被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事專項主任一職，並在任內獲擢升爲國際刑警有組織犯罪及暴力罪案組的主管。他於2012年至2017年期間先後出任元朗區指揮官、港島總區副指揮官、港島總區指揮官及助理處長（人事），於2017年1月出任行動處處長，並於2018年11月出任警務處副處長（行動）。

鄧炳強曾獲多項嘉獎，他曾於1988年獲得警務處處長學業成績優異證書，1997年至2005年四度獲得指揮官嘉獎，1999年及2003年獲警務處處長嘉獎，2010年獲頒香港警察長期服務獎章及2017年獲頒第一加敍勳扣，並於2018年獲頒香港警察卓越奬章。 對於盧偉聰退休，行政長官表示：「盧偉聰於2015年5月出任警務處處長後，致力維持香港作為全球最安全的城市之一。在處理近月的社會衝突時，他堅守崗位，決心守護香港及維護法治。我代表香港特區政府，衷心感謝盧偉聰對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。」

反修例運動以來鄧炳強數度「落場」指揮，包括在11月17日到理大附近視察情況，11月2日維園「選民聚會」、遮打花園及愛丁堡廣場等集會演變港島區衝突時，他亦曾帶齊警棍、頭盔、防毒面具等裝備，帶領警員將防線由金鐘開始推進至上環，歷時約兩小時。

【本文獲《香港01》授權轉載。】