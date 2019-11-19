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港警油麻地清場傳「巴士撞示威者」　急救員淚：有人被踩斷手！

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▲▼港警油麻地清場「傳巨響和閃光」。（圖／翻惡自臉書／香港突發事故報料區）

▲港警油麻地清場「傳巨響和閃光」。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

 記者錢玉紘／綜合報導

香港理工大學與警方的「圍城」衝突進入第二天，許多示威者為了分散警力，自發性聚集在其他地方，18日晚間，大批民眾於油麻地群聚，19日凌晨，港警特別戰術小隊（速龍小隊）發起驅離行動，現場疑似使用了震撼彈，傳出巨響與閃光，造成嚴重的「人擠人」意外，據報導，至少有60人被拘捕。

香港《立場新聞》報導，速龍小隊在油麻地彌敦道碧街交界拘捕示威者，過程中疑似有出動閃光彈，現場傳出巨響及閃光，有至少60至70人被捕，許多人被迫跪在地上，雙手被扣上束帶。

有現場示威者在《LIHKG討論區》（連登）上發文描述，當下發生「人疊人」的狀況，已經有人叫到喘不過氣，雙手被踩斷，其他人則是喊著「救我」、「我不想死」。另外有網友PO出影片指，港警直接開著巴士撞向示威者。

到了凌晨兩點半左右，救護員仍持續分批處理傷者，陸續將傷者送院。亦有圍觀民眾向被捕的示威者大喊「香港人撐你」、「香港人會幫你」。

《香港獨立媒體網》則報導，現場義務急救員聲淚俱下表示，有人被踩斷手，而他們也被防暴警察以胡椒噴霧驅離，無法幫助傷者，一名男子被救出時沒有任何反應，腿部僵硬，幸好經過急救後張開眼睛，已經被轉送上救護車。

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