全香港明天繼續停課！教育局籲學生「切勿參加違法活動」

▲香港示威者衝出理大，港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港警民對峙的局勢持續延燒，教育局18日特別宣布，鑑於路面及交通仍有不穩定因素，以及給予學校充分時間為復課做好準備，全港包括幼稚園、小學、中學及特殊學校19日繼續停課，並呼籲學生留在家中，不要在街上流連，遠離危險，「切勿參加違法活動」。

香港教育局18日發佈的「特別通告」提到，雖然全港道路及公共運輸服務逐步恢復，但目前尚有不穩定因素，而星期一亦是周末後第一個繁忙的工作日，基於安全考慮，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）明日（11月18日）繼續停課， 並應為日後復課作好準備。

▲港警在近日的衝突中發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

通告強調，停課期間，學校必須保持校舍開放，家長如有需要可將子女送返學校。學校應安排教職員在安全可行的情況下返回學校照顧學生，與家長保持溝通，並在安全的情況下方可安排學生返家。

通告呼籲，各界應立刻停止一切暴力破壞活動，讓學生可以恢復正常的學校生活。如情況許可，學校最快將於19日星期二復課，請留意教育局進一步公佈。

通告指出，學校應為復課做好準備，因應各種突發情況，就上課安排擬定校本應變措施。教育局再次提醒學生應留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。