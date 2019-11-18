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港警小腿中箭…防暴警首次舉起「最後武器」AR-15戒備：已配上實彈！

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▲▼港警舉起AR-15戒備。（圖／翻攝自巴打絲打Facebook Club）

▲港警舉起AR-15戒備。（圖／翻攝自巴打絲打Facebook Club）

記者朱世凱／綜合報導

香港理工大學17日發生激烈警民衝突，示威者不僅投擲汽油彈外，也向著員警射箭，導致一名警察傳媒聯絡隊隊員小腿中箭受傷。據悉，為了因應逐漸火爆的局勢，有前線員警舉起了「最後武器」AR-15步槍戒備；防暴警深夜也證實，已讓隊員配備MP5及AR-15步槍等武器，預備實彈還擊。

港媒指出，AR-15被視為應對暴動的「最後武器」，這是港警在反修例風波5個月以來，首次持著AR-15警戒。資料提到，AR-15是由美國製造生產，口徑為5.56毫米，重達2.95公斤，槍管長508毫米，長度達990毫米，可容納20發子彈，為內部保安大隊及特定單位人員配備武器。

報導也稱，防暴警深夜0點證實，已讓隊員配備MP5及AR-15步槍等實彈槍戒備。事實上，由反修例風波至今，AR-15至少3次出現在示威現場，前兩次分別是6月10日凌晨，立法會示威區爆發衝突；以及7月1日，立法會受破壞當天。

警察公共關係科警司劉肇邦17日晚間也透過臉書發布聲明警告，示威者不要再用汽油彈、弓箭、汽車或任何致命武器襲警，如果他們繼續這些危險行為，警方會在別無選擇的情況下，「使用所需最低武力，包括利用實彈還擊。」

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▼一名港警小腿中箭。（圖／翻攝自香港警察粉專）

▲▼理大示威者「射箭命中員警小腿」　港警怒了。（圖／翻攝自香港警察粉專）

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