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自然界抗菌之王！茶樹精油洗碗盤、洗衣服　全家人「吃的幸福、用得安心」

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做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生。（圖／記者李毓康攝）

▲吃完飯後，碗盤應該立刻清洗，避免滋生細菌。（圖／記者李毓康攝）

消費中心／台北報導

環境中隱藏著許多看不見的髒污、細菌與病毒，很多看似乾淨健康的生活習慣，實際上是在培養病菌的「偽」衛生，例如主婦們以為油膩膩的碗盤餐具泡水後更好洗，東京大學食安研究專家卻發現，浸泡時間過長、放過夜的話，水中細菌會增生48萬倍，提高食物中毒的風險；另外，現代人生活忙碌沒空做家事，髒衣服總得堆積到最後再一次大量清洗，殊不知這樣的行為反而容易造成病菌滋生，專家採樣生菌數檢驗指出，衣物放了3天的細菌數量跟生肉差不多，5天不洗的話，則是和馬桶一樣骯髒。

對於吃完飯後的餐盤、穿過的外出衣褲，要避免成為細菌溫床的最好作法，當然就是立刻清洗，就算看起來沒有很髒，也不是用清水洗過就叫乾淨，更何況有些細菌用水也洗不掉，因此大家在挑選市售清潔劑時，儘量不要挑選一些化學的洗劑，長期使用可能對人體健康產生影響之外，也對環境造成危害。

洗衣服,烘衣服,烘乾,烘衣機,洗衣機（圖／達志／示意圖）

▲專家針對髒衣服採樣生菌數檢驗指出，放了3天不洗的話，細菌數量跟生肉差不多，5天不洗，則和馬桶一樣骯髒。（圖／達志／示意圖）

市面上能夠抗菌的成份有很多種，但用在洗劑、保養品、醫療用品中，被廣泛運用的其實是「茶樹精油」，因為科學家深入研究後，發現茶樹精油天生擁有消毒殺菌的特殊性，不僅可殺死細菌，還能對抗黴菌、病毒、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌以及26種皮癬菌、32種白色念珠菌、22種小芽孢菌，可以說是自然界的「抑菌之王」。

要洗得潔淨、又不想被化學物質荼毒，越來越多人尋求「天然」、「環保」，而市面上的洗劑，訴求天然抗菌就以「茶樹莊園」最受歡迎，除了主打創新椰子油系+環保油切因子，不添加螢光劑、色素、磷、苯、甲醇、甲醛等有害化學物質，其中最大特點就是添加了澳洲頂極茶樹精油，其特性溫和穩定、低刺激性，可以有效抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌…等，達到真正的乾淨，同時洗後的泡沫，還可以生物自然分解95%以上，不會汙染環境，永續自然生態。

茶樹莊園。（圖／品牌提供）

▲凡購買茶樹莊園系列商品，就捐贈1%銷售額幫助弱勢兒童，給孩子一個更好的世界。（圖／品牌提供）

隨著民眾對天然系清潔商品的需求持續提高，茶樹莊園今年也推出了「天然抑菌、純淨消臭、強效潔淨、茶橘雙萃獨家X-Clean配方」等不同洗淨商品，加強汙漬深層洗淨，希望以天然、無毒，守護全家人的生活健康，同時在2015年開始長期關懷弱勢兒童，今年更與兒福聯盟一起攜手合作，將透過「幸福1+1公益計畫」，凡購買茶樹莊園系列商品，就捐贈1%銷售額幫助弱勢兒童，給孩子一個更好的世界。

購買茶樹莊園一起做公益: http://bit.ly/2o9TEnX
 

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