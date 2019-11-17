桃園半年「3起吸笑氣致死」！她雙手撐頭詭異仰天亡　議員無奈：90%在旅館

▲桃園市少女本月11日中午被發現在某家摩鐵房間內昏迷，消防局救護人員送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者林昱萱／桃園報導

桃園市一名少女日前被發現全身赤裸昏迷在某家摩鐵房間內，而她被發現時呈現雙手撐頭仰看天花板的詭異姿勢，身旁的男友也赤裸昏迷在旁，而她經送醫搶救後仍是宣告不治，疑似是因為施用笑氣過量致死。此外，這已經是桃園市半年來發生的第三起吸食笑氣致死案件。對此，桃園市議員劉仁照表示，笑氣大部分使用的地方，百分之九十都是在旅館。

桃園市11日發生一起震驚社會的案件，一名少女被發現赤裸昏迷在摩鐵房間內，還呈現雙手稱頭仰看天花板的詭異姿勢，而她的男友也同樣全身赤裸地躺在一旁昏迷不醒，讓業者嚇得緊急報案送醫。此外，警方在房間內起出已使用過的4包毒品咖啡包與6個氣球，還有2個已施用過的笑氣瓶，懷疑兩人可能因吸入過量的笑氣才會導致昏迷。

少女經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，而男友則撿回一命。事實上，這已經是桃園市半年來發生的第三起，吸食笑氣致死案件。對此，劉仁照表示，「笑氣大部分使用的地方，百分之九十都是在旅館，能夠不讓販賣笑氣的，業者進來的話，我相信他們就沒有地方來做使用。」另外，觀光局也呼籲，如果有業者發現疑似、可疑情形，可主動通報警方進行查緝。

此外，由於目前「工業笑氣」沒有被設限，也未被列為毒品管制，但憾事也因此不斷發生，未來要如何修法管制，也將是政府需要面臨、修正的議題。

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