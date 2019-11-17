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iPhone史上最大的資安漏洞！14款機型受災　3分鐘即可能被入侵

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財經中心／台北報導

不久前，蘋果iPhone被發現根本性的硬體漏洞Checkm8，讓搭載A5至A11處理晶片的蘋果設備進行越獄，且蘋果無法透過更新軟體阻止，Checkm8也被稱為「iPhone 史上最大資安危機」。受影響的機型高達14款，甚至對方只要拿到你的手機，3分鐘就可以植入惡意軟體，或獲得部分的重要資料。

▲▼iPhone 8主機板驚傳缺陷！蘋果：符合資格將免費進行維修。（圖／記者范家宏攝）

▲iPhone 8。（圖／資料照）

請繼續往下閱讀...

而相關的機型民眾，專家提出4個建議，一，設備盡速升級；二，盡量別讓手機離開身邊，若離開身邊變成「重新開機後必須解鎖密碼」，請直接重新開機，手機可能已經被破解；三，確保App檔名不包含敏感資訊；四，連接充電器裝置時，謹慎按下「信任」按鈕。

據悉，checkm8 屬於出現在無法更新的「硬體」上的漏洞，導致有這個漏洞的裝置無論如何系統更新都無法修正（bootrom exploit）。

根據了解，Checkm8 影響的裝置範圍非常廣大，從iPhone 4s到iPhone X、iPhone 8接都被影響，當然，在這期間發佈的所有iPad、iPod touch、Apple TV、Apple Watch，甚至HomePod 也包括在內。

唯一不受到影響的只有 iPhone XR、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 11 Pro。因此也有專家呼籲，如果各界重要人士擁有相關的手機，應該立即更換手機。

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