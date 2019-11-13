女友酒駕他英雄救美「我騎的！」　監視器全都錄依偽證起訴

▲ 遇臨檢英雄救美掩護女友酒駕，監視器露餡變狗熊偽證起訴。（圖／翻攝自「Google Map」）

記者郭世賢／基隆報導

2019年6月18日凌晨1時45分基隆市一名劉姓女子涉嫌酒後騎機車，載著黃姓男友到仁二路凱悅KTV門前，被在不遠處執勤的警員發現，上前盤查並酒測後送辦。檢方偵訊時，黃男稱因劉女喝酒會很「盧」，怕她坐在後座會掉下去，所以她坐前面，他坐後面騎車。檢方未採信，依公共危險罪嫌起訴劉女，另依偽證罪嫌起訴黃男。

經警方調查，盤查時黃男說從頭到尾都是由他騎車。警方調閱KTV監視器，確認劉女坐在機車前座，黃男坐後座。劉女乃後來坦承酒後騎車，實施酒測吐氣酒精濃度為每公升0.8毫克，依公共危險罪嫌將劉女送基隆地檢署偵辦。

劉女當日凌晨1點45分載黃男騎機車，行經仁二路時發現有員警值勤便在仁二路230號凱悅KTV門前停車，改由黃男騎機車到仁二路233號前停放。當時在仁二路、愛三路口執勤的石姓警員目睹過程，覺得可疑於是上前盤查，查獲劉女酒駕。

檢方偵查時，因監視器影像明確，劉女與黃男改口，稱當時她確實坐在前座，黃男坐在後座。她的手雖放在把手上，但是由黃騎車。因為知道劉女有喝酒，所以不讓她騎車，怕她在後座怕她掉下去，會影響行車安全。

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