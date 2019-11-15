【瑪法達談星】11.13~11.19　水象星座　天蠍滾燙好運將延燒

圖文／鏡週刊

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（11.13～11.19）水象星座運勢。

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♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

勵精圖治，勝券可期。靜極思動、戲劇性十足的這段期間，短短數日脫胎換骨，從待機狀態轉入高速運轉，際遇也出現先冷後熱的高反差變化。逞強好勝、英雄主義轉強，挫折容忍度變弱，有強者的背光死角。「萬人迷指數」拉高，無論人際或職場都是帶頭指引風向的出列人。表現也頗受稱道。理財投資眼光神準，財旺。愛情是種幸福仰角。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

兵臨城下，來勢洶洶。戰星轉進本命宮強勢加持的這段日子，正式揭開充滿鬥志與戰績的新章節。過關斬將、犀利無敵，堪稱正式進入年度太陽回歸月（生日月）的快速暖身，滾燙好運將延燒月餘。正值歲末節慶工作紛紛進入統整總結之際，職場傳來難得契機，豪情壯志不減反增，事業經營更加卯足全力、加碼衝刺。才情與貢獻絕不會埋沒，白手起家、獨創新局，乃至成就一番事業都是順理成章之事。好運來自勇敢投資自己、勇敢爭取所愛，拒絕二流角色。財務遠近景皆旺。愛情是跟自己談戀愛。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

馭繁為簡，打造未來。確立座標、找回生涯方向感的這段期間，前景變得清晰。目標一旦聚焦明確，近日即將付諸積極行動，進展超乎預期神速。事業鎖定更高殿堂、更寬闊世界，作為奮鬥標竿。眼下專注本業、捨卻枝節，最利儲備高飛能量。有意應考高陞、拓展國際觸角宜把握此月餘契機。財政大致打平，投資忌躁。愛情是無情勝有情。



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