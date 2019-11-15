【瑪法達談星】11.13~11.19　火象星座　獅子祕密計畫順利

圖文／鏡週刊

牡羊座、獅子座、射手座，本週（11.13～11.19）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

險中求勝，力擒頑敵。纏鬥力大增的這段日子，堪稱過程痛苦，結論滿意的揚眉吐氣期。為了應付此起彼落的大小考驗，得眼觀四方、耳聽八面，隨時保持高度靈活與警戒，卯足全力與時間賽跑。所幸抗壓力強，挺得過激烈戰火。事業潛力激發、越戰越悍，與某勁敵交手各贏在終點線。花錢不手軟，投資判斷有盲點。愛情是只故障的幸福溫度計。

請繼續往下閱讀...

♌獅子座（7月23日至8月22日）

無縫交接，後繼有人。財富宮福星高照，且財星退行只剩1週的這段日子，結束探索實驗、快速拓張，轉入固守根基、維持現狀。從樂觀面看，雖然收成來得較預期緩慢，但長久來的種種耕耘，總算經得起檢驗，也有具體成果。事業轉趨低調，祕密計畫進行順利，利接棒交班、打造班底或安家落戶。正偏財都很看好。愛情是株落地蒲公英。

♐射手座（11月22日至12月21日）

蓄勢待發，心誠則靈。充實內力、準備新回合衝刺的這段期間，秋收冬藏意味十足。享受辛勤工作後的收成滋味與短暫鬆弛，並勾勒下階段理想藍圖。某工作或情感夥伴往來密切，默契磨合，關係可望長久確定。驛馬星動，利遠行遊學、文化交流或跨界開拓。事業間接受惠、海綿力吸收強，突破在望。資源效率提升。愛情是坐看雲起。



更多鏡週刊報導

【瑪法達談星】11.13~11.19 水象星座

【瑪法達談星】11.13~11.19 風象星座

【瑪法達談星】11.13~11.19 土象星座