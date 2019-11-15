麥當勞點點卡年底優惠來了「點數大放送」　百元餐輕鬆賺小薯

▲麥當勞是民眾吃速食的第一首選，11/15-11/30點點卡推出回饋，天天消費點數2倍送。（圖／麥當勞提供）

生活中心／台北報導

每次想吃速食，民眾腦海一定會有個難以取代的首選「麥當勞」，除了餐點設計多元方便，多種超值餐組合與1+1=50銅板餐，超級CP值的吃法攻略，成為各個年齡層饕客的最愛，想吃什麼自己隨意搭配。其中，麥當勞推出點點卡，儲值、消費與積點換餐服務，目前已經累積超過百萬卡友，連結麥當勞報報App，不僅功能齊全，能夠享有更CP值的餐點內容，網友因而常常分享自己的點餐攻略！

即日起至11/30到麥當勞使用點點卡消費，點數兩倍限時送，累點更迅速、邀請朋友一起享用大餐根本不心痛啦！身為麥當勞「4寶」之一的點點卡，搭上甜心卡、得來速VIP和麥當勞報報App，這四大麥粉必備的生活幫手，可讓你的餐點更加地豐富。

因此，最近又有網友介紹麥當勞最高CP值吃法，對於熱愛吃下午茶的上班族、小資族或是學生族，精美澎湃的組合真的看了口水直流，善用4寶聰明選餐，點一套含玉米湯、主餐、飲料、甜點的輕奢華大全餐只要115元，怎麼說呢？首先用1+1點4塊麥克雞塊配玉米湯50元，男生怕吃不飽可以換成漢堡，再用甜心卡大薯配特選黑咖啡55元，最後得來速VIP加蘋果派10元，一共是115元，最後用點點卡結帳賺10%，等於原價224元的半價，看完超強攻略，是不是很想衝一波。

▲11/15-11/30麥當勞推出年終感恩回饋，每消費10元，點點卡點數兩倍限時送。

平常「點點卡」每消費10元累積1點，等於10％回饋！最基本20點可換蛋捲冰淇淋，其中最多人推薦換小薯，因為CP值最高，比較划算；另外，50點可換大薯，累積100點則可兌換3種經典套餐：麥香魚、麥香雞和麥克雞塊餐，等多種點數回饋。

麥當勞現今祭出感恩加碼回饋，11月15日至11月30日期間限定每消費10元，點數兩倍送，即8折優惠，累點兌餐更快速！換算下來花費100元就可直接免費換取小薯或蛋捲冰淇淋。請朋友吃飯開派對也不用怕失血，點餐絕招看這邊！麥當勞近期推出整盒都是雞腿的分享盒，搭上麥當勞必點的薯條、麥克雞塊及酥嫩雞翅，組成「黃金派對分享盒」，僅要NT$499(原價NT$629)。同時分享盒都可再享有飲料買一送一優惠，搭上兩杯大杯可樂，總金額NT$539，這時使用點點卡結帳點數兩倍送可獲得106點，直接再用100點的點數換取「六塊麥克雞塊經典套餐」 (售價109) ，現省NT$ 279！換算下來近七五折優惠，請客大方不用怕！

此外，每年年初都會有網友討論卡片點數累積的狀況，提醒大家點點卡點數有期間限制，例如2018年點數將於2020年3月31到期，以此類推，卡友們別忘記應享有的權益，趕緊趁年底大回饋好好犒賞自己！