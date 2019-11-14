讓黨主席上就可以嗎？李艷秋飆國民黨不分區名單：TMD「趕快走人吧！」

圖文／鏡週刊

國民黨不分區立委名單昨（13日）提報中常會，對於這份不分區立委名單，多數中常委均提出質疑。對此，資深媒體人李艷秋昨晚也在臉書直接飆罵，「看到國民黨不分區名單，腦中竟然自動浮出三個英文字母…TMD這名單真的敢拿出來。」

李艷秋指出，國民黨就有這個本事，和台灣社會生活在平行時空，完全不知今夕是何夕。李艷秋更怒批黨主席若要爭立院龍頭就排第1帶頭衝鋒陷陣，否則就排15當推進器；「排第10是啥意思？是宣告不分區只有10席的把握，讓黨主席上就可以了嗎？」

話鋒一轉，她將砲口轉向「前」立委們，質疑他們憑什麼專長要回鍋，大多數恐怕連名字都想不起來。甚至有人頭銜是「某人的太太」「某人的女兒」。李艷秋也批評中常委們「很大嗎？很強嗎？」認為他們自己不選也要推兒女占額，相當難看。

李艷秋表示，這份名單平均年齡65歲「擺明是退休名單」，放棄與下個世代的對話，擺明終結國民黨的未來。李艷秋直言，想要在國民黨內規劃政治路的年輕人「趕快走人吧！」「海枯石爛也輪不到你。」最後還語重心長地說，「要靠這份名單搶政黨票，只有祈禱民進黨更爛」「一手好牌可能輸到脫褲，國民黨就有這種本事。」



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