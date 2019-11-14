出遊注意！東京命脈「山手線」16日停運　全為2020年新站面世

▲山手線將於16日暫時停運。（圖／取自Pakutaso）

記者林瑩真／編譯

JR東日本宣布，「山手線」將於11月16日起停止部分區間的營運，連帶「京濱東北線」的部分路段也要停運一天。這是JR東日本於1987年4月1日成立以來，第一次因為非天災原因停運山手線。

新車站「高輪Gateway站」（高輪ゲートウェイ駅）介於品川站和田町站之間，將於11月進行拓寬3、4號線月台的工程。為了配合施工，「山手線」將從15日的末班車後停運至17日首班車前，特別是「大崎～東京～上野」會停運至16日下午4時，內環（逆時針方向）於大埼站折返，外環（順時針方向）則在上野站折返，班次縮減為平時的7成。

▲▼JR東日本宣布，部分路線因工程停運。（圖／JR東日本網站）

至於「京濱東北線」，是「品川～田町」整天停運，但會加開埼京線、上野東京線、臨海線班次；「田町～東十條」則於下午3時至3時20分之間暫時停運，電車會在田町站時折返至大宮方向，在品川站時折返至大船方向。

另外，若因天氣因素無法施工，工程將順延至12月，停運時間恐改為12月13至15日。作為日本東京最重要的鐵路之一「山手線」，這也是1971年山手線併入西日暮里站後，事隔49年再度設立新的車站。

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