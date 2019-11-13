「超大恐龍」入侵台北華山！引進日本「世界3大恐龍博物館」年底登台

▲「超大恐龍展」將入侵台北華山！引進日本「世界3大恐龍博物館」年底登台。（圖／聯合數位文創提供，下同）



記者林育綾／台北報導

恐龍迷必朝聖！台北華山文創園區將引進「世界3大恐龍博物館」之一的日本福井縣立恐龍博物館舉行「超大恐龍展」，完整曝光17隻恐龍全身骨骼、12隻身長超過4米大的恐龍，重返6千5百萬年前的震撼世界，展覽將於12月28日登場。

「日本福井縣立恐龍博物館」名列世界三大恐龍博物館之一，是許多親子日本旅行必訪景點，也是全世界少數以恐龍為主題的博物館，更是亞洲最重要的恐龍發掘及研究基地，場館擺設共44座恐龍骨架及1,000多個化石標本。

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而今年12月在台北華山的「超大恐龍展」，大規模引進該博物館的超大恐龍，完整曝光從日本福井而來的17隻恐龍全身骨骼、12隻身長超過4米大的恐龍，以及與日本頂尖機械恐龍KOKORO品牌合作打造的Wyrex暴龍、三角龍、新獵龍等3隻超擬真機械恐龍，估計吸引一票恐龍迷朝聖。

▲日本頂尖機械恐龍「Wyrex暴龍」將來台展出。（圖／聯合數位文創）

這次重磅來台的恐龍中，除了有大小朋友都喜歡的Wyrex暴龍，還有代表福井縣的「福井盜龍」，除此之外，座落在日本福井縣立恐龍博物館外的「恐龍博士」是每個朝聖民眾拍照焦點之一，也是博物館裡最受歡迎的吉祥物，此次展覽也將邀請恐龍博士在台北華山文創園區坐鎮，讓台灣恐龍迷有近距離接觸的機會。

▲座落在日本福井縣立恐龍博物館外的「恐龍博士」也將來台坐鎮。

「超大恐龍展」將以恐龍全身骨骼、化石標本與復原模型的呈現，再透過各時期、各地區最具代表性的恐龍，還有根據最新研究所復原的震撼機械恐龍等，來介紹恐龍研究的前線資訊，並探查出構成「恐龍大繁榮」的各式原因，期望讓恐龍迷和親子族大呼不可思議。

「超大恐龍展」資訊

日期 │ 2019年12月28日 - 2020年03月19日

地點 │ 華山1914文化創意產業園區西1、西2館

地址 │台北市中正區八德路一段1號

時間 │ 10:00 - 17:30 (17:00最後入場)

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