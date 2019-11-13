7惡煞推銷啤酒不成　衝淡水熱炒店扔鞭炮砸店…網友以為又開槍

▲推銷啤酒不成，7惡煞衝熱炒店扔鞭炮砸店 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區2名男子到一家熱炒店推銷啤酒，店家以有固定配合商家為由回絕，2人心生不滿竟找來多名友人到場，燃放鞭炮並砸店洩憤，網友以為遭開槍，貼文要網友小心，警方獲報後在附近攔查到4人，目前循線追查另外3名涉案人，將依毀損、社維法送辦。

12日晚間10時許，新北市淡水區北新路阿肥熱炒店，遭到7名男子持棍棒砸店，更不顧有其他用餐客人在場，還燃放鞭炮，店家嚇壞趕緊報警，有民眾聽聞鞭炮聲，還以為有人開槍，到臉書貼文要大家小心，警方隨即在附近攔查到4名涉案人。

▼男子砸店結束還回頭嗆聲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，砸店的湯姓（23歲）、李姓（25歲）男子前一天（11日）到熱炒店推銷啤酒，店家以有固定配合廠商為由拒絕，2人心生不滿，翌日夥同其他5名友人衝入店內砸毀財物，共損失5千多元。

警方先將逮捕的4人依毀損、社會秩序維護法送辦，並調閱監視器以車牌追人，要將其他涉案的3人緝捕到案，由於涉案人大多20多歲年輕人，事發時店外還有人持手機錄影，警方懷疑背後有人指使，將擴大追查。

他奶奶的美麗小秘訣

▼砸店期間還有人持手機錄影，警懷疑背後有人指使 。（圖／記者陳以昇翻攝）

