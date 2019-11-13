被踢睡沙發原來是「那個太大」　消防員切了它換回與妻共眠

▲消防員長期打鼾讓愛妻受不了，被趕出房間睡沙發。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

南投楊姓消防員開消防車鳴警笛出生入死救人，晚上睡覺卻也發出巨鼾聲，讓愛妻多年來無法入眠，只好將他請出房間分房睡。妻子帶著丈夫就醫，發現是扁桃腺肥大導致重度睡眠呼吸中止引發長期打鼾，醫師幫他動手術治療後，終於重新獲得同床睡的機會。醫師表示，長期打鼾可能會引發高血壓等疾病，民眾應當心。

41歲楊姓男子本身在南投縣某消防隊擔任消防員，因為長期打鼾，今年2月在妻子陪同下到中山附醫就診。楊妻向醫師說，丈夫原本就有打鼾症狀，原本不以為意，幾年前卻越來越嚴重，聲音大到讓她睡不著。她半年前氣到要求丈夫去客廳睡覺，但心想還是要想辦法根治才能一勞永逸。

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楊男則說，他知道自己有打鼾症狀，但自己聽不到，所以沒什麼困擾，直到被老婆趕出房間睡覺，才覺得事態嚴重，想看看有什麼方法可以解決。

▲黃承楨醫師確認楊姓男子是睡眠呼吸中止症，經手術後康復。（圖／中山附醫提供）

中山附醫耳鼻喉科醫師黃承楨表示，楊男經內視鏡檢查後發現有扁桃腺肥大、懸壅垂過長及舌根肥厚等問題。經睡眠檢查後確認他罹患重度睡眠呼吸中止症，最主要症狀就是打鼾。經手術切除雙側扁桃腺，並截短懸壅垂，至今8個月回診追蹤，打鼾問題已解決，也重新回到主臥房，與愛妻一起入眠。

黃承楨說，台灣睡眠呼吸中止症盛行率約2至4%，應有50萬人以上有此困擾。不少研究都指出，許多疾病跟呼吸中止症有關，包含高血壓、糖尿病、心血管疾病等。一般來說，止鼾治療方法可先從減重開始，再來可以使用陽壓呼吸器，最後才是手術。

他表示，患者如果體重正常或是減重困難，加上戴呼吸器睡覺，使用者大多會不習慣，枕邊人也無法忍受呼吸器發出的馬達聲，就要考慮手術治療。

黃承楨表示，傳統手術都是使用高溫電刀，術後可能會痛上2周以上，且飲食只能吃流質食物，到康復時應該會瘦上好幾公斤。現在多了低溫電漿刀可選擇，術後約5天就可恢復正常，但目前健保未給付，須自費2至3萬元。2者術後至少可改善打鼾8成以上，效果相同，只是恢復狀況及疼痛感縮短時間的差別。民眾若有長期打鼾症狀，仍應就醫治療，以免影響健康及枕邊人睡眠品質。

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