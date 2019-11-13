力挺人安「寒士吃飽30」　盼窮苦人能吃一頓團圓飯





圖、文／人安基金會提供



知名歌手兼主持人張文綺日前現身台北早餐店並擔任愛心大使獻身公益，與人安基金會和知名早餐店呷尚寶合作，一起於早餐店內親手製作愛心漢堡並致贈寒士，邀請民眾一起支持「寒士吃飽30愛心尾牙」，讓寒士們過個好年，呷尚寶JSP也捐出10萬元新台幣拋磚引玉，力挺這項溫暖活動。

歲末年終，當天氣越來越寒冷，流浪街頭的街友們處境卻愈發艱困淒涼，知名藝人張文綺特地於「1111光棍節」來到呷尚寶JSP的軍功店，親手製作漢堡，送給寒士阿文。38歲未婚的阿文，從小患有眼疾且家境貧困，沒有學歷與專長，導致求職困難，時常三餐不濟，流落街頭，後經轉介到人安平安站夜宿、輔導就業後，做過舉牌、工地鋤草、搬家、擦拭招牌、室內鋪磚和包裝代工等工作，阿文動作不快，但很細心，一心想著工作自立，盼社會大眾給予機會。

每年除夕前，人安、創世、華山基金會聯合舉辦寒士團圓尾牙宴，除一頓溫飽之外，還會提供寒士們一份應急紅包。目前這項「寒士吃飽30活動」已經舉辦了29屆，累計辦理32,586桌，讓335,122人次的寒士共享春節歡樂。明年，「寒士吃飽30」將邁入第30屆，將在109年1月19日於全台16處同時舉辦，預計席開4070桌，邀請全台4萬名寒士參與，希望能夠服務更多社會貧困弱勢族群。