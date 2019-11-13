　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台江版漫威「鷹眼」所長　負傷奮勇緝獲逃逸外勞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中所所長蔡明宮，11月12日下午在怡安路與怡和路口，攔查2名形跡可疑外籍男子，其中1名男子見到蔡所長便迅速逃逸，在警方追逐下順利逮捕越南籍武姓及黎姓外籍移工，但也造成警方身上多處輕傷，在查緝過程中還有民眾協助指引方向，對於警方奮勇抓人精神大讚「波麗士大人辛苦了！」。

▲台南市警三分局安中所蔡明宮所長，負傷奮勇緝獲2名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局安中所蔡明宮所長，負傷奮勇緝獲2名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局安中所蔡明宮所長，負傷奮勇緝獲2名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全案查緝過程警方秘錄器均有錄下，畫面中警方巡邏期間見2名男子行跡可疑，後遭攔查時神色慌張仍故作鎮定，但一見是蔡明宮所長來時，其中一名男子便拔腿就跑，蔡所長見狀便騎警用機車立即追上前，後在民眾協助指引方向後，成功在路口將意欲逃走的武姓逃逸外籍移工壓制在地，順利查緝到案。

▲台南市警三分局安中所蔡明宮所長，負傷奮勇緝獲2名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據越南籍武姓（23歲）及黎姓（43歲）外籍移工表示，原先在台東地區蓋橋，後因太辛苦才逃跑，已逃逸1年多，輾轉來到台南，12日來果菜市場大採購，因才剛到台南2日，晚上想款待台南朋友喝一攤，卻遭警方攔查，一時間不知所措方逃跑，不是有意害警方受傷，由於訊後即送台南專勤隊並遣返，兩名外籍移工現場指著兩大袋「收穫滿滿」的肉與菜，表示不知如何是好。

▲台南市警三分局安中所蔡明宮所長，負傷奮勇緝獲2名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，當下攔查兩名移工時原先很安靜，但武姓外籍移工一見是安中所蔡所長，便馬上拔腿就跑，原來是該名外號「鷹眼所長」的蔡明宮所長，不僅長相神似復仇者聯盟「鷹眼」，事實上更是眼力驚人，自2019年7月起以來，已緝獲超過8名逃逸外籍移工，讓移工們不想認識他也難，對此蔡所長表示，經移民署統計，目前在台逃逸外籍移工計有8萬多名，這些不受管制的外籍朋友可能會造成犯罪黑數，因此只要他看見絕不會放過。

▲台南市警三分局安中所蔡明宮所長，負傷奮勇緝獲2名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，法網恢恢、疏而不漏，狡詐投機之徒，終將難逃法網，並對於蔡所長的觀察敏銳及認真，給予高度肯定，並呼籲民眾接受盤查時切勿抵抗衝撞，否則將另觸他法、罪加一等，警方訊後將2名男性逃逸外勞訊後移送移民署專勤隊續辦。

ET快訊
台師大退休教授施正屏失蹤　國台辦證實：從事涉嫌危害國家安全活
竹北吊車大王妻妾美照曝光！「1王4后」六星級極樂共浴..凍齡
12強／不敗金身！張奕連續無失分　破大谷翔平超狂紀錄
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

涼意的秋夜外出散步流落街頭　警拼湊含糊口語幫他找到家

麥寮六輕爆工安意外　張麗善喊話中央：成立國家級災害應變中心

台江版漫威「鷹眼」所長　負傷奮勇緝獲逃逸外勞

梨山空軍爺爺90高齡種有機甜柿　傳遞友善大地照護小動物甜事

台南衛生局宣導安心專線　1925乖乖鑰匙圈供民眾索取

林燕祝四分子後援會成軍　就戰鬥位置

樹林開心農場栽種友善竹筍　新北青農吳文雄實踐食農教育

分階段軍事訓練申請15日截止　大四畢業即服役完畢線上填選軍種

中華隊7:0首次完封南韓　中和警分局免費發300份雞排

世界鍾姓宗親聯誼大會桃園落幕　2021年相約印尼舉行

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

涼意的秋夜外出散步流落街頭　警拼湊含糊口語幫他找到家

麥寮六輕爆工安意外　張麗善喊話中央：成立國家級災害應變中心

台江版漫威「鷹眼」所長　負傷奮勇緝獲逃逸外勞

梨山空軍爺爺90高齡種有機甜柿　傳遞友善大地照護小動物甜事

台南衛生局宣導安心專線　1925乖乖鑰匙圈供民眾索取

林燕祝四分子後援會成軍　就戰鬥位置

樹林開心農場栽種友善竹筍　新北青農吳文雄實踐食農教育

分階段軍事訓練申請15日截止　大四畢業即服役完畢線上填選軍種

中華隊7:0首次完封南韓　中和警分局免費發300份雞排

世界鍾姓宗親聯誼大會桃園落幕　2021年相約印尼舉行

看完時力不分區名單　柯文哲斷言：黃國昌會被做掉

人妻樓梯口曬內衣！丈夫收衣驚見沾滿「白色液體」氣炸：不是第一次了…

12強／中華隊打碎金廣鉉旅美夢　韓媒：對他打擊太大

12強／美澳戰開打　澳洲開局攻2分先馳得點

Albee帶男友回家壞壞　媽突然回來「神準第六感」活逮

史諾登新書遭大陸刪減　推特怒發文：是對偉大社會尊嚴的侮辱

國台辦緊咬台拒絕「延長春節加班機」　馬曉光：不是很能理解

香港公開賽／王子維決勝局連拿8分　54分鐘退印度首輪過關

【廣編】美型、科技、高質感生活家電　輕奢主義給自己一個SAMPO

吃錯胖死！營養師曝「惡魔早餐Top3」：全部都是油　網友最愛全上榜

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

中華隊首次完封南韓　中和警發300份雞排

台南西港火災！市區塑膠味入侵　當地人：好想吐

竹市年輕爸媽拚六胎

台灣風景與警察登上比利時自行車部落格

世界鍾姓宗親聯誼大會　桃園落幕

花博部分草木乾　策展人指管理不當

分階段軍事訓練申請15日截止

梨山空軍爺爺90高齡種有機甜柿

樹林開心農場栽種友善竹筍

落日條款生效！30年高雄夜市今晚熄燈

嘉縣警獲頒緝毒有功單位

林燕祝四分子後援會成軍

魚菜共生　不必划船採紅菱

台南衛生局推廣防自殺　1925乖乖鑰匙圈供索取

更多熱門

相關新聞

美國隊長首談「回歸漫威」可能性

美國隊長首談「回歸漫威」可能性

美國隊長在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）沒有死透，而是以交出盾牌方式，卸下長達10年的角色，許多影迷敲碗再度回歸，編劇已公開表態「回歸只會破壞結局」並不認同，然而飾演者克里斯伊凡（Chris Evans）被問到這一題，意外回答「沒有不可能」，突然給了粉絲多一些希望。

《復仇者4》鋼鐵人女兒長大超正

《復仇者4》鋼鐵人女兒長大超正

漫威CCO凱文費吉回應馬丁史柯西斯

漫威CCO凱文費吉回應馬丁史柯西斯

浩克遭換角！諾頓「願回歸漫威」

浩克遭換角！諾頓「願回歸漫威」

鋼鐵人重逢蜘蛛人　原本是笑點

鋼鐵人重逢蜘蛛人　原本是笑點

關鍵字：

台江漫威鷹眼所長逃逸外勞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面