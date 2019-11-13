台江版漫威「鷹眼」所長　負傷奮勇緝獲逃逸外勞

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中所所長蔡明宮，11月12日下午在怡安路與怡和路口，攔查2名形跡可疑外籍男子，其中1名男子見到蔡所長便迅速逃逸，在警方追逐下順利逮捕越南籍武姓及黎姓外籍移工，但也造成警方身上多處輕傷，在查緝過程中還有民眾協助指引方向，對於警方奮勇抓人精神大讚「波麗士大人辛苦了！」。

▲台南市警三分局安中所蔡明宮所長，負傷奮勇緝獲2名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全案查緝過程警方秘錄器均有錄下，畫面中警方巡邏期間見2名男子行跡可疑，後遭攔查時神色慌張仍故作鎮定，但一見是蔡明宮所長來時，其中一名男子便拔腿就跑，蔡所長見狀便騎警用機車立即追上前，後在民眾協助指引方向後，成功在路口將意欲逃走的武姓逃逸外籍移工壓制在地，順利查緝到案。

據越南籍武姓（23歲）及黎姓（43歲）外籍移工表示，原先在台東地區蓋橋，後因太辛苦才逃跑，已逃逸1年多，輾轉來到台南，12日來果菜市場大採購，因才剛到台南2日，晚上想款待台南朋友喝一攤，卻遭警方攔查，一時間不知所措方逃跑，不是有意害警方受傷，由於訊後即送台南專勤隊並遣返，兩名外籍移工現場指著兩大袋「收穫滿滿」的肉與菜，表示不知如何是好。





警方表示，當下攔查兩名移工時原先很安靜，但武姓外籍移工一見是安中所蔡所長，便馬上拔腿就跑，原來是該名外號「鷹眼所長」的蔡明宮所長，不僅長相神似復仇者聯盟「鷹眼」，事實上更是眼力驚人，自2019年7月起以來，已緝獲超過8名逃逸外籍移工，讓移工們不想認識他也難，對此蔡所長表示，經移民署統計，目前在台逃逸外籍移工計有8萬多名，這些不受管制的外籍朋友可能會造成犯罪黑數，因此只要他看見絕不會放過。

市警三分局表示，法網恢恢、疏而不漏，狡詐投機之徒，終將難逃法網，並對於蔡所長的觀察敏銳及認真，給予高度肯定，並呼籲民眾接受盤查時切勿抵抗衝撞，否則將另觸他法、罪加一等，警方訊後將2名男性逃逸外勞訊後移送移民署專勤隊續辦。