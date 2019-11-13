史諾登新書遭大陸刪減　推特怒發文：是對偉大社會尊嚴的侮辱

▲揭發美國「稜鏡計畫」，史諾登逃亡6年出書公開初衷。（圖／Edward Snowden@Twitter）

記者林育綾／綜合報導

2013年揭發美國政府濫權祕密監聽全球通訊資料的「稜鏡計畫」，因此逃亡6年的愛德華．史諾登（Edward Snowden），近來在全球20多國同步出版個人傳記《永久檔案》，公開揭秘初衷。不過該書的簡體中文版卻遭刪減關於「獨裁」、「人權」的段落，史諾登12日在推特上發文稱該行為已違反合約，更憤怒說「隱藏關於國內監視與民主的基本真理，是對一個偉大社會尊嚴的侮辱。」

史諾登曾是美國國安局與中情局承包商僱員，2013年29歲的他，揭發美國政府濫權監聽全球每日超過17億筆通訊資料、窺探地球上每個人私生活的駭人真相。然而選擇說出真相的下場，便是失去了未來前程，史諾登從此遭到美國與英國政府通緝，流亡俄羅斯至今，該事件引發國際軒然大波，被稱為「史諾登事件」。

請繼續往下閱讀...



▲史諾登逃亡6年出書《永久檔案》。（圖／時報出版提供）



近來史諾登出版第一本回憶錄《永久檔案》(Permanent Record)，書中除了介紹自己的一生、大華府郊區的快樂童年、任職於中情局與國安局承包商的過程，更首度公開：他如何協助建立這個大規模監視系統，又怎麼經歷良心危機，讓他最後決定揭露一切。他寫下當時揭發國家機密的初衷，也在自序中強調「唯有對於人民權利的尊重，才能衡量一個國家的自由。」

然而該書的簡體中文版卻遭刪減，例如第18章關於「獨裁」、「人權」的段落，原文內容「在獨裁的國家，國家擁有權利授與給人民。而在自由國家，人民擁有權利授與給國家。」、「獨裁統治與自由民主間的差異，才是我們這個時代最主要的意識形態衝突來源，而不是東方與西方間的分歧（這是人為捏造並且充滿偏見），或是基督教對決伊斯蘭的宗教衝突。」等文字皆被「刪節號」所替代。



▲史諾登新書《永久檔案》簡體中文版遭刪減關於「獨裁」、「人權」的段落，讓他不滿在推特發文。（圖／翻攝自Edward Snowden推特）

史諾登得知消息後，12日在推特以簡體中文PO文，他不滿表示「我的書《永久記錄》的簡體中文版已經被修改，違反了合同。」更說「隱藏關於國內監視與民主的基本真理，是對一個偉大社會尊嚴的侮辱。」他也呼籲網友「請和我一起呼籲中國政府允許出版商印刷原版的未經審查的版本。」甚至打算在幾周內「免費」於線上分享真正的版本。

史諾登PO文還不忘道歉「對不起，我的普通話不好！」而推文下方也有不少網友回應「這段話已經很流暢了！」「分享在線版本吧，出版物難免審查。」「等待你的真正版本」還有不少網友說「還是買原版最好」。