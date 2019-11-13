竹北吊車大王「妻妾美照」曝光！「1王4后」六星級極樂共浴　凍齡回春靠一招

▲擁有4位妻子，大享齊人之福的他從來不掩飾自己的「天賦異稟」。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑斥資4億，為妻小打造頂級避風港「羅浮宮」，成為不少人茶餘飯後的話題。事實上，不僅4房妻室全住在羅浮宮，除了二老婆的娘家在苗栗之外，其他老婆的父母、姊妹也通通同住一屋簷下，「這樣過年回娘家也方便許多。」胡董說。

而每年一到除夕，胡董就分別在各樓層輪流圍爐，從初一開始就安排好時間，時間一到，「就帶著紅包搭電梯逐層回娘家。」陪各房老婆小孩圍爐吃飯，整個晚上就是不斷搭電梯上下跑，回到老婆娘家過年。

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當記者問紅包數目？胡董僅笑回「不只紅包，我還要準備大筆現金『故意』輸給他們。」原來是為了要讓所有老婆孩子感受到過年氣氛，胡董在過年期間，也扮演財神爺角色，讓一家大小荷包滿滿，其樂融融。「家人幸福就是我最開心的時候。」

一提起啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，不少竹北在地人會直接聯想到他「輝煌」的感情生活。事實上，擁有4位妻子，大享齊人之福的他從來不掩飾自己的「天賦異稟」，而背後原因有部分其實是為了胡父希望他為胡家開枝散葉的期待。

「我跟我大兒子睡了20年啦。」從兒子出生以來，父子倆便成同居室友至今，令人不禁好奇和兒子同睡一間房，平日如何分配與四房妻子間的床第之事？「就都用手機聯絡啊。」胡漢龑笑笑地回答。

胡漢龑透露自己「天賦異稟」、體力驚人，時常每天分早中晚享受3次魚水之歡，平均每個月至少有40次以上的床戰。只要感覺一來，他就使用通訊軟體「翻牌」，上面寫「準備一下」「等下過去」等暗語，通知將被「臨幸」的老婆。為求公平，他強調「雨露均霑」不會讓哪一房受到冷落，而他也聲稱「不斷做愛」正是他凍齡回春的唯一秘招。

▲胡漢龑時常與4個老婆在極樂澡堂泡澡。（圖／黃威彬攝）

除了在床第之間滿足4個老婆，空間胡漢龑還帶著記者來到豪宅8樓的澡堂，媲美6星級飯店的SPA設備與偌大的映入眼簾，一度讓人以為來到度假酒店內，他透露，偶爾會與4個老婆同時泡澡，也是平時的閨房之樂，澡堂裡特別裝設了4間全透明的淋浴間，一來是為了不讓室內空間看起來過於壓迫，二來則是可以同時欣賞4個老婆沐浴時展示曼妙身材，堪稱「極樂澡堂」。

但胡漢龑友人透露，事實上這間極樂澡堂，不僅是胡漢龑與眾愛妻一起共浴之處，也是胡漢龑與16名「紅粉知己」一起泡澡純聊天的交誼處所，如此另類的交友方式，配上胡董豪邁灑脫的性格，似乎也是一絕。

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