娃娃機兌幣機被破壞錢箱竊取一空　南警熱點熱時分析逮到人

▲台南市警二分局破獲娃娃機兌幣機連續失竊案，逮捕竊嫌並起獲作案工具等物證一批。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區及中西區自10月底起陸續發生娃娃機店兌幣機鎖頭遭人破壞，並將機臺內之紙鈔及硬幣搜刮一空，令店家業主苦不堪言，台南市警二分局接報後，警方專案小組根據熱點熱時分析，11月12日凌晨逮捕正在犯案的賴姓竊嫌，全案依法偵辦中。

二分局博愛、長樂派出所，於11月4、10日分別接獲民眾報案，稱所經營之娃娃機店兌幣機鎖頭遭人破壞，而機臺內之紙鈔及硬幣均遭竊取，經營店家的業主立即向轄區派出所報案。

市警二分局接報後，由二分局偵查隊整合發生轄區派出所，成立專案小組，並分析犯罪熱點、熱時及犯罪手法，供轄區線上巡邏員警對該熱點、熱時來加強巡邏及盤查可疑人、車；12日凌晨5時許，博愛所巡邏員警正於熱點巡邏，發現1名男子在娃娃機店內行跡可疑，馬上趨前盤查，發現該男子持有破壞鎖頭之機具，進而查獲該起娃娃機店兌幣機連續竊盜之30幾歲賴姓竊嫌，全案偵訊後除依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署後續偵辦外，並擴大偵辦中。

市警二分局表示，現在的娃娃機店家林立，且現場並無人員看管，呼籲店家應於店內裝設監視器攝錄各角度，另兌幣機鎖頭應使用較堅固且不易被破壞之材質，民眾如有發現可疑人、事、物，請立即撥打110，由警察到場察查以防有不法情事發生。