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23歲無業男闖幼兒園…對孩子狂噴「強腐蝕性液體」！ 54人緊急送醫

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▲▼雲南男子闖幼稚園，向孩子噴強腐蝕性液體。（圖／翻攝自微博）

▲雲南男子闖幼稚園，向孩子噴強腐蝕性液體。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省開遠市11日下午發生一起駭人案件，一位23歲的無業男子剪斷圍牆鐵絲網，攀爬進入開遠市東城幼兒園，向老師和幼童噴射強腐蝕性液體，目前已經致使3名教師、51名孩子受傷送醫。隨後，當地警局發佈警情通報稱，該嫌疑人是因自幼家庭父母離異，加之工作生活不順，產生悲觀厭世和報復社會的心理。

據《都市時報》報導，開遠市人民政府新聞辦公室表示，開遠市公安局指揮中心2019年11月11日15時35分許接到報警，「一名不明身份的男子闖入開遠市東城幼稚園，用液體噴濺灼傷部分師生。」

接警後，開遠市公安局趕赴現場進行處置，同時通知市人民醫院和解放軍926醫院趕往現場救治。警員15時40分到達現場後，立即開展現場管控、逮捕和救治工作，16時10分在幼稚園後山將23歲的犯罪嫌疑人孔某涵抓獲。

受傷的3名教師、51名學生隨後被送醫救治，經過全面檢查，均無生命危險。其中，輕度症狀48人、中度症狀4人、重度症狀2人。

▲▼雲南男子闖幼稚園，向孩子噴強腐蝕性液體。（圖／翻攝自微博）

▲警方通報。（圖／翻攝自微博）

據警方調查，該案件是孔某涵一人所為，「因自幼家庭父母離異，缺乏家庭溫暖，導致心理扭曲，加之工作生活不順，產生悲觀厭世和報復社會的心理，遂從網上購買和製作氫氧化鈉液體，用噴霧器向幼稚園師生實施報復行為。」目前，案件正在進一步偵辦中。據了解，氫氧化鈉又稱燒鹼和苛性鈉，化學式為NaOH，是一種具有高腐蝕性的強鹼。

事件一經曝光，網友紛紛暴怒稱，「我並不關心他的家庭情況，我只想知道能判多久」、「這種真的是垃圾，居然傷害孩子」、「每次看見這種想死報復社會的去殘害幼稚園孩子的，不說社會欠你什麼，人家孩子欠你什麼了？拿無辜的孩子發洩，簡直是個垃圾人」、「找最弱小的幼兒殘害，麻煩這種人抓起來就不要放出來」。

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