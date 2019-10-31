空軍：我購買F-16V全球最優惠　彈藥裝備和F-16有共通性

軍聞社／記者黃劭恩臺北31日電

針對媒體報導「買F-16V竟比 F-35貴」，空軍司令部31日表示，報導內容有失公允。

空軍司令部指出，美商洛馬公司所公告之F-35合約價格為供售美軍及初始研發國之價格，並未包含參與研發出資之金額，且各國購買之品項、數量及供貨期程等均不相同，比較周邊國家購買F-35之單機價格均為美金1.5億以上，故無法簡化類比、同等推論。

空軍司令部表示，我國採購F-16V(BLK70)戰機為美國同意供售購買國中最優惠之價格，且空軍採購之戰機與現役F-16型戰機使用的武器彈藥裝備具有共通性，可避免同時屆壽期，有效撙節國防預算。

空軍司令部說明，依美國武獲年報(SAR)，F-35型戰機研發經費粗估已花費達531億美元，非初始會員國採購，須攤提研發經費，且需出資國同意始能採購，按目前規劃量產期程須俟2044年始有空窗期可供售非會員國，考量現時敵情威脅，採購F-16V(BLK70)可立即提升空防戰力，縮短人員訓練時程、減少軍事投資及後勤維持成本，亦可達成工業合作，全面提升國防產業發展。

空軍司令部強調，有關媒體報導以不同之立足點，簡化推論，該部表達遺憾，並籲請國人持續支持建軍發展，以提升空軍整體戰力。