「台灣台北」與布拉格締結姊妹市　柯文哲：可接受的範圍尊重捷克

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府預計將與捷克首都布拉格締結姊妹市，但協議文件使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，引發議員爭論，遭到暫擱，日前柯文哲表示，若這樣鬧下去恐遭對岸全力阻擋。北市議會民政委員會11日上午討論，北市府指用什麼名稱，都是由駐外代表處和對方協商，台北市沒有主導權。最終議會決議通過並送交大會審查。

北市府發言人周台竹說，若時間一拖再拖，非常擔心變數很大，這已是布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）對北市最大善意，台灣台北市也較正式且尊重。周台竹解釋，布拉格發起姊妹市締約，駐捷克代表處向對方協商後再電文外交部，外交部也有決定權。

北市府秘書長薛春明表示，北市府立場當然是優先採用中華民國，但由於捷克共和國和大陸有邦交，「台灣台北市」已是可以拿到的最好名稱，不過雙方溝通文件，因事涉外交機密，恐無法提供。

民政委員會最後作成決議，全案送大會審議，另建議北市府未來締結姊妹市簽署文件時，應遵循外交部所頒的《地方政府與外國地方政府結盟應行注意事項》。

對於與布拉格締結姊妹市是否降國格？柯文哲11日在議會答詢表示，「沒有啊，我們也是尊重捷克方面，除非實在太離譜，我們會去處理」，布拉格市府跟市議會通過，送到北市府，再轉給議會批准，國際上本來就被擠壓，只要平順、大家可以接受諒解就好。

柯文哲表示，「我們已經很難在外面，我們也可以沒有刻意想要幹什麼，對方如果主動提出，在可以接受的範圍內尊重捷克」。

議員陳建銘詢問，使用「台灣台北」是否為第一個案例？周台竹強調，前面有五個案例，包括馬來西馬檳城、馬尼拉、休士頓、洛杉磯與芬蘭的赫爾辛基皆有前例。陳建銘批評，審查時市府就應說明清楚。

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