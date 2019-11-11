全校十對雙胞胎！開南商工慶雙11雙胞胎節　舉辦默契大考驗

▲開南商工10對雙胞胎與全校共慶雙11雙胞胎節。（圖／臺北市開南商工提供，下同）

實習記者蔡欣娣／綜合報導

11月11日不只是光棍節，也是臺灣「雙胞胎」節！臺北市開南商工在少子化浪潮下，全校還有10對雙胞胎選讀開南商工，開南商工特在今日晨間舉辦一場慶祝雙胞胎節的全校性活動，除了讓全校師生認識雙包胎節的由來，也藉由問答活動讓大家對雙胞胎同卵、異卵等生命的奧妙有更深一層的認識。

活動中特別邀請10對雙胞胎上臺進行默契考驗，分別就讀餐飲科與汽車科的雙胞胎姊妹花曹倖旻、曹倖芳表示，兩人有很多心電感應的時候，例如當姊姊哭的時候，妹妹也會莫名地哭泣；異卵雙胎的董恩竹、董恩梅則說，兩人曾經私下做過心電感應的測驗，共有十個題目，但兩人有共同感應的只有兩題。十對雙胞胎紛紛表示，雙胞胎雖然長得很像或甚至一樣，但很多內心的想法和興趣等都有自己獨一無二的特色。

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▲雙胞胎董恩竹、董恩梅都趁等待的時間在背英文單字，連動作都非常相似，相當有趣。

1987年時，臺灣的雙胞胎家庭共同決定臺灣的雙胞胎日為11月11日，臺北市雙胞胎協會在1995年04月22日成立，1999年11月12日還曾一舉創下「聚集最多雙胞胎」的金氏世界紀錄，更於2002年再次以「聚集806對龍鳳胎」創紀錄。

開南商工表示，在少子化的世代，學校很難得有10對雙胞胎，感謝家長的信任和肯定，讓雙胞胎都選讀開南商工，代表家長雙倍的信任與肯定。學校也希望藉著活動讓同學們能更拉近彼此距離，即使是如此相像的雙胞胎兄弟姐妹，每個人皆是特別且獨立的個體，應該彼此包容尊重，互相友愛並珍惜難得的緣分。

▲十對雙胞胎紛紛表示，雙胞胎雖然長得像，但許多內心的想法和興趣都是獨一無二的。